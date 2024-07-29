2-й тур чемпионата РПЛ завершился победой «Спартака» без Соболева даже в запасе над «Химками» и двумя нулевыми ничьими

Вот и завершился 2-й тур чемпионата России по футболу: «Питерец.ру» отмечает, что лишь две команды пока не потеряли очков – это «Зенит» и московское «Динамо». Повышенное внимание было приковано ко второму матчу «Спартака» под руководством нового главного тренера Деяна Станковича, который после старта сезона успел ещё и поругаться с Александром Соболевым. Итог – Соболев не попал даже в запас, а «красно-белые» выиграли в гостях у «Химок» со счётом 3:1.

Без Соболева забивали другие: в своём дебютном матче сумел отличиться спартаковский аргентинец Барко, поразивший ворота Игоря Обухова, ранее отразившего 11-метровый в исполнении Бонгонда. Не забили с пенальти – забьём со штрафного, именно такой вывод могли сделать спартаковцы в перерыве, и Барко отлично исполнил стандарт на 49-й минуте. Вскоре Угальде удвоил преимущество «Спартака», и довести матч до победы москвичам труда не составило.

Ещё два матча тура завершились без забитых голов. Отметим вратарей-героев – Николай Сысуев и Георгий Шелия отстояли «на ноль» в матче между «Оренбургом» и «Ахматом», а Станислав Агкацев и Давид Волк не пропустили в противостоянии «Краснодара» и махачкалинского «Динамо».

Не набрали пока очков «Факел», «Пари НН» и «Крылья Советов».