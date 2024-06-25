Евро – 2024: Австрия обыграла Нидерланды и первенствовала в группе D, поскольку французы сыграли вничью со сборной Польши

«Питерец.ру» считает первое место австрийцев в группе D на продолжающемся на футбольных полях Германии чемпионата Европы полноценной сенсацией. Поначалу казалось, что вряд ли что-то помешает командам Франции и Нидерландов занять два первых места в этой группе, ведь сборная Польши уже выбыла из борьба за попадание в плей-офф, а австрийцы отставали.

Но Ральф Рангник превзошёл Рональда Кумана, сумев лучше подготовить свою команду к решающему матчу: австрийцы трижды выходили вперёд в счёте, соперник смог догнать их лишь дважды. Первыми забила «оранжевая» команда, но – в свои ворота, когда Мален неудачно пытался прервать навес Прасса. Сравнял счёт сразу после перерыва Коди Гакпо, но на 59-й минуте австрийцы вновь вышли вперёд после точного удара Шмида (усилия Де Врея по предотвращению этого гола оказались тщетными).

Но команда Кумана проявила характер, а сам тренер – проницательность: вышедший на замену Вегхорст помог отличиться Мемфису Депаю. Но здесь команду Нидерландов подвёл столп оборны Вирджил Ван Дейк, не сумевший помешать Забитцеру пробить Вербрюггена: австрийцы выиграли со счётом 3:2, набрали 6 очков и в 1/8 финала теперь сыграют с Турцией, Чехией или Грузией.

Франция и Польша сыграли вничью (1:1).



