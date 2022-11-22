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Питерец.ру » Спорт » ЧМ–2022: Сенегал без Мане проиграл Нидерландам, а Бэйл забил спасительный для Уэльса гол с пенальти

ЧМ–2022: Сенегал без Мане проиграл Нидерландам, а Бэйл забил спасительный для Уэльса гол с пенальти

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Два гола под занавес матча с Сенегалом позволили «оранжевым» выиграть свой первый матч на турнире.

Сборная Сенегала приехала на катарский чемпионат мира без своей главной звезды – Садио Мане получил травму и пропускает «Мундиаль». «Питерец.ру» надеялся, что в отсутствие Мане блеснут другие лидеры «Львов Теранги» – вратарь Менди, защитник Кулибали или хавбек Гуйе. Однако первый матч обернулся для коллектива Алиу Сиссе (на фото) поражением от сборной Нидерландов со счётом 0:2. Сенегальцы пропустили на 84-й минуте, когда Гакпо использовал ошибку Менди и открыл счёт. После этого вышедший на замену Классен установил итоговый счёт в компенсированное время. В дуэли звёздных защитников Вирджил ван Дейк превзошёл Кулибали: сенегальцы даже боялись подавать угловые, разыгрывая их на дальних подступах к штрафной без особого успеха. Но победить Катар и Эквадор африканской команде вполне по силам.

Первая ничья чемпионата была только что зафиксирована в поединке США и Уэльса. Американцы открыли счёт в первом тайме, когда Тимоти Веа забил с передачи Кристиана Пулишича. Но сыграть на контратаках «звёздно-полосатым» не удалось, а защитник Циммерман привёз пенальти, который реализовал Гарет Бэйл. Этот результат позволил Англии уверенно лидировать в группе В (3 очка при разнице мячей 6–2).

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