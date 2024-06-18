Травма Мбаппе не помешала сборной Франции одолеть Австрию в 1-м туре группы D на Евро – 2024

«Питерец.ру» ожидал от Килиана Мбаппе забитых мячей в матче со сборной Австрии на старте группового этапа, но главной звезде футбольных галлов не повезло. Мбаппе и верный момент упустил, и травму получил, когда сам «воткнулся» головой в Кевина Дансо при розыгрыше стандарта. Итог столкновения с игроком австрийцев – сломанный нос. СМИ сообщают, что Мбаппе на скорой увезли со стадиона, и теперь нападающему «ПСЖ» «Реала» предстоит операция. Сложно сказать, сможет ли Мбаппе сыграть на Евро – 2024, но в любом случае он будет не в лучших физических кондициях. Накануне старта французов на континентальном первенстве Мбаппе ещё и в политику понесло, но это – отдельная тема.

Австрийцы могут быть довольны итоговыми 0:1 в игре с очевидным фаворитом не только этого матча, но и всего чемпионата. К тому же команда Ральфа Рангника даже забила – но в свои ворота, когда защитник Вёбер неудачно подставил голову. Команда Дидье Дешама могла увеличить своё преимущество, но в итоге начала чемпионат с победы с минимальным счётом. По итогам 1-го тура в группе D два лидера – Нидерланды и Франция, набравшие по 3 очка, а Польша и Австрия свои первые матчи в Германии проиграли.

Во вторник состоятся матчи Португалия – Чехия и Грузия – Турция.