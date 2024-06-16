Евро – 2024: Нидерланды вырвали победу у Польши, а Словения сумела сравнять счёт в матче с Данией

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман знает, что значит выигрывать европейское первенство: в 1988 году именно реализованный Куманом пенальти позволил «оранжевым» пройти в полуфинале ФРГ. «Питерец.ру» обращает внимание, что чемпионат снова проходит в Германии: Куман наверняка рассчитывает на самые высокие места.

Начала сборная Нидерландов с трудной победы над поляками, которые не стушевались и быстро открыли счёт: Букса отличился на 16-й минуте с передачи Зелиньски (главный польский бомбардир Роберт Левандовски сегодня не играл). Сравнять счёт команде Кумана удалось ещё до перерыва: Натан Аке совершил перехват, а Коди Гакпо поразил ворота Войцеха Щенсны на 29-й минуте. Ничейный счёт держался до 83-й минуты, когда сработала замена Кумана: победу «оранжевой» команде принёс Вегорст (и здесь не обошлось без Аке). 21 июня Нидерланды сыграют с Францией, а Польша попробует победить Австрию.

В группе С датчане начали чемпионат Европы поединком с менее статусной командой – сборной Словении. Первым в этом матче пропустил Ян Облак, но и Каспер Шмейхель не уберёг свои ворота, когда словенец Янжа сравнял счёт на 77-й минуте. Во втором тайме скандинавы пытались играть на удержание, но 1:0 не удержали.