ЧМ–2018: Нидерланды, Сенегал, Англия и США вышли в 1/8 финала, Эквадор и Иран едут домой

Сборная Нидерландов довольно легко первенствовала в группе А, набрав 7 очков. «Оранжевые» даже смогли позволить себе оступиться в матче с Эквадором, сыграв вничью (1:1). Было понятно, что хозяева чемпионата команде ван Гала не соперник, так и получилось. Голы Гакпо и Де Йонга – и сборная Нидерландов попала в плей-офф.

Эквадор имел хорошие шансы пробиться в 1/8 финала, но проиграл Сенегалу. «Заместитель» Мане в составе африканской команды Сарр открыл счёт с пенальти перед перерывом. Южноамериканцы смогли сравнять счёт на 67-й минуте, но тут же пропустили: Кулибали забил после подачи углового. Плана «Б» у эквадорского тренера Альфаро не нашлось – 2:1 в пользу Сенегала.

О матче сборных Англии и лишившегося основного вратаря Хеннесси Уэльса «Питерец.ру» не будет сообщать ничего, кроме счёта – 3:0 в пользу чемпионов мира – 1966. А вот сборная Ирана не смогла добиться ничьей против американцев, проиграв со счётом 0:1. Автором победного гола стал звёздный полузащитник сборной США Кристиан Пулишич, который в дальнейшем был заменён из-за травмы.