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Питерец.ру » Спорт » Нулевая ничья Франции и Нидерландов привела к досрочному вылету сборной Польши с Евро – 2024

Нулевая ничья Франции и Нидерландов привела к досрочному вылету сборной Польши с Евро – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Н'Голо Канте (на фото – справа) стал лучшим игроком этого безголевого матча.

«Питерец.ру» уже сообщал о втором подряд поражении сборной Польши на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Команда Михала Пробежа начала с неудачи в матче со командой Нидерландов (1:2), после чего проиграла и австрийцам (1:3). Теперь игра с французами в заключительном туре группы D не имеет для поляков турнирного значения, и предсказать исход этого матча довольно легко.

Сборные Франции и Нидерландов не упустили случая отправить поляков домой, сыграв между собой вничью. Почти 40 тысяч зрителей, собравшихся на стадионе в Лейпциге, увидели один забитый мяч: во втором тайме Симонс поразил ворота Меньяна, но система VAR зафиксировала офсайд. Рональд Куман сразу же заменил расстроенного Симонса на Вейналдума, но больше ярких моментов не было. Итог – 0:0, и теперь у Франции и Нидерландов стало по 4 очка. 3 очка заработали австрийцы, которым предстоит матч с командой Кумана 25 июня.

Футбольные аналитики ещё выяснят, что стало причиной краха польской сборной на Евро – 2024. У поляков вообще сложные отношения с континентальными первенствами: впервые попасть на этот турнир этой команде удалось лишь в 2008 году, а единственный раз в плей-офф футбольная «Речь Посполитая» играла в 2016 году (1/4 финала).

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