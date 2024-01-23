В 8-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий победил Абдусатторова, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Фиружде

Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов (на фото) уже стучится в первую двадцатку мирового рейтинга ФИДЕ. Занимающий 20-е место россиянин Александр Грищук имеет рейтинг 2732 пунктов ЭЛО, у Абдусатторова – 2727 (столько же и у болгарина Веселина Топалова, но он является фактическим шахматным ветераном). Поэтому победа россиянина Яна Непомнящего (5-й мировой рейтинг, 2769 пунктов) над Абдусатторовым дорогого стоит.

«Питерец.ру» знает подробности победы Непомнящего в партии 8-го тура представительного турнира в Вейк-ан-Зее: разыграв защиту двух коней, шахматисты из России и Узбекистана доплыли до эндшпиля, где смелее и точнее оказался Непомнящий. Но победа над Абдусатторовым позволила Яну лишь догнать представителя Узбекистана – у обоих участников турнира в Нидерландах стало по 4,5 очка (столько же – у индийских делегатов Сантоша Видита и Рамешбабу Прагнанандхи). Этот квартет делит 4–7 места.

В число лидеров, набравших по 5 очков, теперь входит Алиреза Фируджа (Франция). Он в этом туре одержал громкую победу над чемпионом мира Дин Лижэнем из КНР. Аниш Гири не сумел белыми победить ещё одного представителя Китая Вэй И, а Гукеш свёл вничью партию с чемпионкой мира Цзюй Вэнцзюнь.

Ждём партию Дин Лижэнь – Гири!



