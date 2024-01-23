ента новостей

00:40
В 8-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий победил Абдусатторова, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Фиружде
00:25
Волейбольный «Зенит» всего в трёх сетах победил клуб НОВА: Иван Яковлев набрал 15 очков
22:34
Форвард минского «Динамо» Энас забил СКА за секунду до окончания овертайма
19:25
В СПбГУ пройдет концерт к 80-летию освобождения от блокады Ленинграда
19:17
Выставка фотографа Кирилла Иванова «Лед»
19:13
Выставка «Петухи над Фудзи». Современная японская графика
15:47
Специалисты-кинологи Росгвардии почтили память коллег, оборонявших блокадный Ленинград
15:43
На льду Нарвского водохранилища обнаружен труп 16-летнего подростка
15:36
В Петербурге воевавшего на стороне Украины российского бойца ММА заочно арестовали
14:44
Депутаты поздравили со 108-летием самого возрастного ветерана Великой Отечественной войны
14:19
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка
13:11
Выставочный проект «Театр и музыка в блокадном Ленинграде»
10:09
В Шлиссельбурге неизвестные подожгли покрышку у двери квартиры
10:03
В Выборге неизвестный выстрелил из травмата в автомобиль
09:46
В Стрельне в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Фольксвагена»
09:38
На Авиационной улице двое злоумышленников пытались похитить товары из магазина
09:30
В центер Петербурга ограбили магазин электроники
09:16
Мощности российских суперкомпьютеров будут увеличены
21:03
Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана: теперь лидеров стало трое
20:36
Волейбольная «Ленинградка» одержала дежурную победу над нижегородской «Спартой»: у Анастасии Черновой – 13 очков
20:18
ВХЛ: в петербургском дерби «Динамо» оказалось сильнее «СКА-Невы», счёт – 2:1 в пользу команды Владимира Крикунова
12:53
В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка
12:48
В Калининском районе пенсионерка отдала мошенникам более 7 млн рублей
23:09
«Динамо-ЛО» снова проиграло в матче волейбольной Суперлиги: в 18-м туре команда Александра Климкина не справилась с оренбургским «Нефтяником»
22:44
Баскетбольный «Зенит» поражением от УНИКСа в Казани продолжил неудачную серию с другими топ-клубами Единой Лиги ВТБ
12:14
В Красногвардейском районе задержали предполагаемого распространителя мефедрона
11:21
В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода
11:08
Специалист по работе с молодежью из Ленобласти отдала мошенникам почти 10 млн рублей
23:15
Петербургский волейбольный «Зенит» в четырёх партиях победил «Югру-Самотлор» в 17-м туре Суперлиги
22:50
Волейбольное «Динамо-ЛО» неожиданно проиграло дома клубу «Газпром-Югра»: так завершилась победная серия в 8 матчей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В 8-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий победил Абдусатторова, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Фиружде

В 8-м туре шахматного турнира в Вейк-ан-Зее Непомнящий победил Абдусатторова, а чемпион мира Дин Лижэнь проиграл Фиружде

0
0
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tatasteelchess.com
Выступающий в Нидерландах под нейтральным флагом россиянин Ян Непомнящий вспомнил, как выигрывать!

Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов (на фото) уже стучится в первую двадцатку мирового рейтинга ФИДЕ. Занимающий 20-е место россиянин Александр Грищук имеет рейтинг 2732 пунктов ЭЛО, у Абдусатторова – 2727 (столько же и у болгарина Веселина Топалова, но он является фактическим шахматным ветераном). Поэтому победа россиянина Яна Непомнящего (5-й мировой рейтинг, 2769 пунктов) над Абдусатторовым дорогого стоит.

«Питерец.ру» знает подробности победы Непомнящего в партии 8-го тура представительного турнира в Вейк-ан-Зее: разыграв защиту двух коней, шахматисты из России и Узбекистана доплыли до эндшпиля, где смелее и точнее оказался Непомнящий. Но победа над Абдусатторовым позволила Яну лишь догнать представителя Узбекистана – у обоих участников турнира в Нидерландах стало по 4,5 очка (столько же – у индийских делегатов Сантоша Видита и Рамешбабу Прагнанандхи). Этот квартет делит 4–7 места.

В число лидеров, набравших по 5 очков, теперь входит Алиреза Фируджа (Франция). Он в этом туре одержал громкую победу над чемпионом мира Дин Лижэнем из КНР. Аниш Гири не сумел белыми победить ещё одного представителя Китая Вэй И, а Гукеш свёл вничью партию с чемпионкой мира Цзюй Вэнцзюнь.

Ждём партию Дин Лижэнь – Гири!


Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

18-01-2024, 20:44
Родившийся в Санкт-Петербурге гроссмейстер Аниш Гири, ныне представляющий Нидерланды, лидирует на турнире в Вейк-Ан-Зее после 4-го тура
21-01-2024, 21:03
Гроссмейстер из Нидерландов Аниш Гири в 7-м туре турнира в Вейк-ан-Зее проиграл Нодирбеку Абдусатторову из Узбекистана: теперь лидеров стало трое
4-08-2023, 00:56
Российский шахматист Непомнящий вышел в 3-й круг Кубка мира вместе с Витюговым, Дубовым и Свидлером, а вот Мамедьяров и Абдусатторов потерпели фиаско
26-04-2023, 14:44
Провал Дин Лиженя на турнире в Вейк-ан-Зее объясняет неважную форму претендента из КНР в матче с Яном Непомнящим?
15-05-2023, 20:18
Непомнящий не смог съесть коня Гири в эндшпиле и занял на супертурнире в Бухаресте предпоследнее 9-е место, победителем стал американец Каруана – 5,5 очков и 100 тысяч долларов призовых
8-05-2023, 01:34
Ян Непомнящий на супертурнире в Бухаресте одержал победу чёрным цветом, консультант нового чемпиона мира по шахматам Рихард Раппорт белыми переиграл Дуду из Польши, третий лидер таблицы – Уэсли Со из США

Происшествия на дорогах

0
93
Вчера, 14:19
На проспекте Ветеранов рейсовый автобус сбил 16-летнего подростка
0
126
Вчера, 09:46
В Стрельне в ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Фольксвагена»
0
266
21-01-2024, 12:53
В Петроградском районе «Газель» сбила 13-летнего подростка
0
312
20-01-2024, 11:21
В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода
Наверх