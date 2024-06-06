Петербургский шахматист Максим Матлаков с ничьей начал выступление на турнире «UzChess Cup – 2024» в Ташкенте, а вот Александр Грищук в 1-м туре проиграл

ФШР рапортует: российские гроссмейстеры отправились в Ташкент для участия в супертурнире. «Питерец.ру» уточняет: в рамках «UzChess Cup – 2024» в столице Узбекистана параллельно пройдут сразу три турнира – в категориях Masters, Challengers и Futures. В число шахматных «мастеров» попал россиянин Александр Грищук и ныне выступающий за Сербию москвич Алексей Сарана. Грищук сполз в рейтинге ФИДЕ: сейчас победитель «Мемориала Чигорина – 1999» занимает 25-е место с показателем 2719 пункта ЭЛО. В стартовом туре Грищук проиграл Саране, рейтинг которого почти такой же – 2712 (29-е место в мире).

Рейтинг-фаворит ташкентского турнира Нодирбек Абдусатторов в стартовом туре победил иранца Пархама Магсудлу, и теперь Абдусатторов и Сарана лидируют. Вничью завершили свои партии в Masters-турнире Шахрияр Мамедьяров и Рихард Раппорт.

Петербуржец Максим Матлаков вместе с ещё одним шахматным сербом Александром Предке, который родился в Димитровграде, возглавляют рейтинг-лист в категории Challengers. Именно партией с Предке белыми Матлаков начал турнир, итог – ничья. С побед в «Челленджере» начали Александр Инджич (Сербия), Жахонгир Вахидов (Узбекистан) и Абхиджит Гупта (Индия).

Что в турнире Futures делает 51-летний Сергей Тивяков?



