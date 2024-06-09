На шахматном турнире «UzChess Cup» петербургский гроссмейстер Матлаков в 4-м туре победил Гупту, а Грищук штампует ничьи

«Питерец.ру» следит за развитием событий на ташкентском «UzChess Cup». Действительно, известных гроссмейстеров во всех трёх категориях турнира – Masters, Challengers и Futures – достаточно: Видит, Мамедьяров, Абдусатторов, Грищук, Раппорт, Тивяков.

Петербургский шахматист Максим Матлаков после поражения во втором туре от серба Инджича выправил свои дела, сыграв вничью с Вохидовым и победив Гупту. У Матлакова по итогам четырёх туров – 2 очка, столько же ещё у четырёх участников «UzChess Cup». Лидирует в Challengers-турнире Инджич, набравший 3 очка. Серб стартовал с двух побед (над Сулейманлы и Матлаковым), после чего свёл вничью партии с Вахидовым (именно Вахидовым, в ташкентском турнире выступает ещё и Вохидов!).

Ещё один российский гроссмейстер Александр Грищук пока не блещет в главном турнире: проиграв на старте представляющему ныне Сербию Алексею Саране, 40-летний Грищук трижды подряд сыграл вничью (с Юй Янъи, Раппортом и Видитом). Лидирует в турнире Мастров Нодирбер Якуббоев (Узбекистан), набравший 3 очка: Якуббоеву удалось выиграть у таких сильных соперников, как Видит (во 2-м туре) и Магсудлу (в 4-м).

Сергей Тивяков (Нидерланды) плетётся в хвосте таблицы в категории Futures (1 очков из 4 возможных).