Баскетбольный «Зенит» сумел выиграть в Краснодаре у «Локомотива-Кубани»: Трент Фрейзер набрал 21 очко

«Питерец.ру» следил за матчем-триллером между баскетбольным «Зенитом» и клубом «Локомотив-Кубань», завершившемся победой «сине-бело-голубых» со счётом 91:86. Это не просто приятная гостевая победа над очень сильным соперником, это – преодоление тревожной тенденции сезона – 2023/2024, когда коллектив Хавьера Паскуаля постоянно проигрывал ЦСКА, УНИКСу и тому же «Локо».

А ведь кубанский клуб до этого в основное время в краснодарском «Баскет-Холле», вмещающем 7500 зрителей, не проигрывал. А вот в овертайме «Локомотив-Кубань» был дважды бит на своём паркете: в октябре – пермской «Пармой» (85:87), в марте – московским ЦСКА (82:96). В матче с «Зенитом» свою команду явно подвёл главный тренер «Локо» Александр Секулич, схлопотавший технический фол в концовке. Это лишило хозяев паркета шансов добиться овертайма и зафиксировало первое в сезоне домашнее поражение «Локомотива-Кубани» в основное время.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 21 очко (лучшим по результативности в этом матче стал железнодорожник Джейлен Барфорд – 22 очка). Фрейзер со стопроцентной точностью исполнял штрафные, забив все 8 из 8.

14 марта «Зенит» сыграет с «Пармой», начало воскресного матча – в 16:00.