Баскетбольный «Зенит» получил серьёзную оплеуху от «Локомотива-Кубани», проиграв краснодарцам с разницей в 20 очков

Вряд ли поклонники «Зенита» ожидали от петербургской команды столь чувствительного поражения, да ещё и на своей площадке и в воскресенье. Праздник баскетбола удался («Арена» согласно протоколу была заполнена на 70%), но вот радостным этот матч стал лишь для гостевой команды. Особенно хорошее настроение должно быть у центрового «Локомотива-Кубани» Андрея Мартюка, набравшего в матче с «Зенитом» аж 32 очка! «Питерец.ру» вспоминает Дуайта Ховарда в его лучшие времена, когда видит статистику бросков Мартюка в зенитовское кольцо: 13 из 14 точных средних и ещё один дальний. Где же были «большие» петербургской команды, а ведь это баскетболисты с именем – черногорец Боян Дублевич, американец Винс Хантер и француз Адриен Моэрман.

Не сумел сыграть с кубанцами Трент Фрейзер, но и без него и Сергея Карасёва «Зенит» всё-равно не должен уступать равному по сути сопернику с разницей «-20». Лишь в первой четверти хозяева площадки сражались на равных, счёт – 24:26. Во второй четверти защитник гостей Джейлен Барфорд вовремя забил трёхочковый, и на большой перерыв команды ушли при девятиочковом преимуществе команды Секулича. Но во второй половине игры гости лишь увеличили свой отрыв, итоговый результат – 93:73.



