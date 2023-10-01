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Питерец.ру » Спорт » Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман проиграла другой россиянке Галине Михеевой в 9-м туре чемпионата мира среди юниоров в Мехико, а Савва Ветохин идёт на 51-м месте

Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман проиграла другой россиянке Галине Михеевой в 9-м туре чемпионата мира среди юниоров в Мехико, а Савва Ветохин идёт на 51-м месте

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
juniorchesschampionship.fenamacajedrez.com
На фото – участница из Новой Зеландии Джоди Миддлтон (рейтинг ФИДЕ – в районе 1700).

Суперфинал чемпионата России по шахматам – 2023 в Царском Селе всё ближе, а в Мехико продолжаются баталии среди юниоров. Петербурженка Татьяна Гетьман снова проиграла, на этот раз – соотечественнице Галине Михеевой. «Питерец.ру» отмечает, что рейтинг Гетьман примерно на 200 пунктов ЭЛО выше, но сейчас Татьяна занимает лишь 24-е место (5 очков). Стартовала Гетьман с трёх побед, но с 4-го по 9-й туры сумела набрать лишь 2 очка (1 победа, 2 ничьи и 3 поражения). Михеева (6 очков) расположилась на 14-м месте, а лидерство на фоне поражения в этом туре рейтинг-фаворита Йип из США захватила Белослава Крастева (Болгария).

У юношей единоличным лидером стал француз Маурицци, одолевший Ивана Шитко из Молдавии. У Мауриции – 7,5 очков, его преследует четвёрка шахматистов, у которых на пол-очка меньше – Глеб Дудин (Венгрия), молодой соотечественник Владимира Федосеева Ян Субель, Сантьяго Авила Павас (Колумбия) и Лука Будисавлевич из Сербии.

Обозначенный на сайте РШФ как петербуржец Савва Ветохин в 9-м туре капитулировал перед Николози Качарава из Грузии и занимает промежуточное 51-е место. Ветохин (рейтинг ФИДЕ – 2400 или 1861-е место в мире) в следующем туре сразится с хозяином турнира Монтесом Ороско.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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