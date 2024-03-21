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Питерец.ру » Спорт » Артём Зубрицкий и Алёна Гармаш лидируют в чемпионатах Санкт-Петербурга по шахматам после 5-го тура

Артём Зубрицкий и Алёна Гармаш лидируют в чемпионатах Санкт-Петербурга по шахматам после 5-го тура

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
lesgaft.spb.ru
Зубрицкий набрал 4 очка и опережает тройку рейтинг-лидеров – Линчевского, Гоганова и Левина.

«Питерец.ру» удивлён отсутствию Сергея Лобанова среди участников мужского чемпионата Санкт-Петербурга: пока не совсем понятно, как этот известный гроссмейстер из города на Неве собирается отбираться на первенство Высшей Лиги, которое в этом году пройдёт в Нижнем Новгороде.

Сыграно уже 5 туров, по итогам которых лидирует Артём Зубрицкий, набравший 4 очка. Международный мастер Зубрицкий (рейтинг ФИДЕ – 2468) одержал победы в партиях с Владимиром Шкуратовым (2231), Кириллом Путренко (2259) и Егором Курченко (2308). 58-летний Владимир Епишин сыграл с Зубрицким вничью (Епишин набрал 3,5 очка и занимает 8-е место). Тройка рейтинг-фаворитов в составе гроссмейстеров Даниила Линчевского (2540), Алексея Гоганова (2491) и Евгения Левина (2486) выступает следующим образом: у Линчевского и Гоганова – по 3,5 очка, а вот победитель прошлогоднего Мемориала Чигорина Левин после поражения от Курченко во 2-м туре вообще выбыл из борьбы.

В женском чемпионате города на Неве по итогам 5-го тура лидирует Алёна Гармаш – 4 очка. Пять шахматисток, среди которых участницы Высшей лиги – 2023 в Новокузнецке Дарья Юрасова и Марина Кузнецова, набрали по 3,5 очка. На очко меньше у проигравшей две партии Татьяны Гетьман (на фото).



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