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Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:4, шайбы в составе невских армейцев забросили Гребенщиков, Глотов и Никишин

СКА проиграл «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:4, шайбы в составе невских армейцев забросили Гребенщиков, Глотов и Никишин

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
А ведь букмекеры были уверены в победе петербуржцев, но действительность перевернула все прогнозы.

То ли домашние трибуны подзарядили торпедовцев дополнительной энергией, то ли магия «Профессора» Игоря Ларионова продолжает действовать, но нижегородцы именно переиграли СКА, да и в настрое тоже превзошли.

Гостям удалось быстро открыть счёт: с передачи Александра Кадейкина отличился Святослав Гребенщиков. Но уже через 26 секунд торпедовцы сравняли счёт – это Василий Атанасов забил во втором матче подряд. Счёт 1:1 сохранился до первого перерыва, а на 24-й минуте «Торпедо» смогло реализовать «лишнего» усилиями Владислава Фирстова.

После шайбы Фирстова зрители «Нагорного» и телезрители (матч в прямо эфире транслировал «Матч ТВ») не видели взятий ворот до 52-й минуты, когда Кирилл Воронин отличился в контратаке. Проигрывая 1:3, СКА смог сократить отставание в счёте после шайбы Василия Глотова, однако счёт 4:2 появились на табло после попадания Николая Коваленко в пустые ворота гостей. СКА хватило на гол Александра Никишина в большинстве (помогли результативному защитнику в этом эпизоде Алекс Гальченюк и Сергей Толчинский), но итог матча – поражение СКА 3:4.

В другом матче игрового дня КХЛ «Ак Барс» неожиданно «слился» дома «Сочи» со счётом 1:3, единственную шайбу у проигравший забросил Вадим Шипачёв.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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