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Питерец.ру » Спорт » Защитник СКА Александр Никишин в матче со «Спартаком» забросил своей бывшей команде победную шайбу, да ещё и в меньшинстве

Защитник СКА Александр Никишин в матче со «Спартаком» забросил своей бывшей команде победную шайбу, да ещё и в меньшинстве

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
СКА сумел обыграть «красно-белых» со счётом 3:2, авторами первых двух шайб у хозяев льда стали Алистров и Воробьёв.

«Питерец.ру» обращает внимание, что матч со «Спартаком» для СКА – это не только встреча с принципиальным соперником, но и с лидером Западной конференции КХЛ. Даже поражение в Санкт-Петербурге со счётом 2:3 не помешало «красно-белым» удержаться на первой строчке на Западе, хотя победившие «Торпедо» столичные динамовцы догнали команду Алексея Жамнова по очкам – по 49 очков.

Невским армейцам удалось быстро пробить спартаковского вратаря Рыбара: на 6-й минуте Эмиль Галимов помог Владимиру Алистрову открыть счёт. Эта шайба стала для новичка СКА Алистрова уже 10-й в составе петербуржцев в чемпионате КХЛ – 2023/2024.

Однако во втором время наступило время «Спартака»: московские гости сумели сравнять счёт и быстро выйти вперёд. На 33-й минуте Цыплаков использовал удаление Марата Хайруллина, а вскоре Локтионов с передачи лучшего бомбардира чемпионата Николая Голдобина сделал счёт 2:1 в пользу спартаковцев. Но Михаил Воробьёв забил Рыбару «гол в раздевалку» на 39-й минуте, а победную шайбу СКА удалось забросить в меньшинстве.

По иронии судьбы, «привёз» своей команде эту шайбу набравший уже 50 очков в «регулярке» Голдобин, а защитник СКА Александр Никишин хладнокровно реализовал рандеву с Рыбаром – 3:2.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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