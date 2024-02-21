Счёт 0:3 в матче СКА и «Северстали» – результат на радость букмекерам

СКА не только крупно проиграл «Северстали», но даже не сумел забить, чему «Питерец.ру» изрядно удивлён. Так невские армейцы закончили свою пятиматчевую победную серию, вместившую победы над «Барысом», «Сочи», «Ладой», «Салаватом Юлаевым» и «Торпедо». В подробностях матча с «Северсталью» даже не очень хочется разбираться, главное – ворота СКА защищал Юхан Матссон. После такого фиаско шведского голкипера закрадывается вопрос – а нужен ли был СКА вратарь-легионер Матссон?

Тем временем есть новость масштаба всей КХЛ – определились все 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина. В Западной конференции в плей-офф вышли СКА, московское и минское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо» и ЦСКА. Главной интригой первого раунда на Западе станет то, какой именно клуб из верхней части турнирной таблицы попадёт на ЦСКА. Для столичных армейцев только удачный плей-офф спасёт провальный регулярный сезон – 2023/2024. Сейчас лидеры Запада гадают, кому «повезёт».

На Востоке в кубковую восьмёрку вошли «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур». Именно хабаровский клуб последним получил путёвку в плей-офф, так как нижнекамский «Нефтехимик» проиграл в Минске.