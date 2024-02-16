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Питерец.ру » Спорт » «Салават Юлаев» так и не смог забить Никите Серебрякову, и СКА победил уфимцев со счётом 2:0

«Салават Юлаев» так и не смог забить Никите Серебрякову, и СКА победил уфимцев со счётом 2:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
18 февраля петербургские армейцы дома сыграют с «Торпедо», а 20 февраля – с «Северсталью».

«Питерец.ру» рад за Никиту Серебрякова, который незадолго до плей-офф сумел отстоять свои ворота от такой атакующей команды, как уфимский «Салават Юлаев». При этом юлаевские ворота защищал хорошо знакомый торсиде СКА вратарь – 37-летний Илья Ежов.Более 21 тысячи зрителей, пришедшие на «СКА Арену», увидели первую заброшенную шайбу в ворота Ежова на 35-й минуте. Первому голу СКА предшествовал малый штраф Орловича-Грудкова. Сработало петербургское большинство: Михаил Воробьёв и Александр Кадейкин вывели на бросок Борну Рендулича – 1:0 в пользу СКА на 35-й минуте.А на 51-й минуте Степан Старков упрочил преимущество СКА и одновременно установил итоговый счёт этого матча. Отметим, что Серебряков отразил 36 бросков.

Команда Романа Ротенберга победила уфимский клуб со счётом 2:0, благодаря чему набравший 91 очко СКА продолжает возглавлять таблицу не только Западной конференции, но и всей Континентальной хоккейной лиги. Вторыми и в конференции, и в Лиге идут столичные динамовцы (88 очков), которые с минимальным счётом 2:1 обыграли минское «Динамо».

Впереди у СКА – четыре заключительных встречи регулярного чемпионата – 2023/2024. Следующим соперником невских армейцев станет 18 февраля нижегородское «Торпедо».

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