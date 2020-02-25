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Питерец.ру » Спорт » СКА крупно победил ЦСКА и возглавил Западную конференцию

СКА крупно победил ЦСКА и возглавил Западную конференцию

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
В лучших традициях НХЛ спор за лидерство на Западе КХЛ решиается в заключительных турах.  

Несмотря на то, что СКА временно смог опередить ЦСКА и занять первое место в Западной конференции, потенциальным соперником по первому раунду плей-офф видится «Витязь». Серия поражений отбросила подмосковную команду на восьмую строчку турнирной таблицы, что может предопределить выход на СКА.

Невские армейцы завершили регулярный чемпионат – 2019/2020 ударной серией из двенадцати побед, которую увенчал сегодняшний разгром ЦСКА в Москве со счётом 4:1. Займёт СКА первое или второе место на Западе – станет ясно 27 февраля, когда московские армейцы сыграют с ХК «Сочи».

«Питерец.ру» отмечает главных героев духоподъёмной победы над ЦСКА (статистика личных встреч с ЦСКА известна). После того, как Кирилл Капризов открыл счёт в дебюте второго периода, забивали только хоккеисты СКА. Через 26 секунд после успеха Капризова Евгений Кетов сравнял счёт: капитан повёл команду за собой. Ударной получилась концовка второго периода: Коскиранта и Зуб довели счёт до 3:1 в пользу СКА, а победную точку поставил Кузьменко.

Все по теме: хоккей СКА
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