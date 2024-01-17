ента новостей

22:18
СКА с преимуществом в четыре шайбы разгромил «Амур», у победителей забили Никишин, Дедунов, Старков, Земчёнок, Хайруллин и Сапего
22:06
В МХЛ «СКА-1946» и молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» выиграли свои очередные матчи 15 января
21:27
В своём 46-м матче чемпионата ВХЛ – 2023/2024 петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Южный Урал»
18:09
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
14:48
В Музее мостов стартует выставочный проект «Ленинград в блокаде. Мосты. Дороги. Жизнь»
14:41
Природоохранный флот Северной столицы пополнится новым ледоколом
13:48
Выставка «Ленинградская епархия в годы блокады»
13:20
В Ленобласти на тарссе "Кола" в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
12:57
В Колпино дорожный конфликт закончился стрельбой из травматического пистолета
12:51
В Кировском районе задержали 18-летнего подозреваемого в обмане пенсионерки
12:45
В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника в парадной дома
12:37
В Ленобласти иномарка наехала на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину
09:51
Для родителей буллеров хотят ввести штрафы
09:31
Во Фрунзенском районе полицейские провели рейд на пищевом производстве
18:37
В своих воскресных матчах в чемпионате ВХЛ «СКА-Нева» проиграла «Южному Уралу», а петербургское хоккейное «Динамо» крупно победило
16:52
Гандбольный клуб "Зенит" проведет домашнюю встречу в рамках чемпионата России
15:52
В Токсово после пожара обнаружили тело 11-летнего мальчика
14:56
В Ленобласти проведут памятные акции посвященные прорыву блокады Ленинграда
14:46
Пенсионерка из Выборга перевела мошенникам 1,2 млн рублей
14:31
В Петербурге задержали замдиректора "Водоканала"
13:56
Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»
12:48
Выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»
12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
11:18
В Красносельском районе задержали рецидивиста, обманувшего пенсионерку
11:08
В Петербурге задержали угонщиков автомобиля «Фольксваген Туарег» с проспекта Стачек
10:55
В Выборгском районе рецидивист напал на женщину в коммуналке и попытался забрать ноутбук
10:32
Выставка «Рисуют дети блокады»
10:13
Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении
09:29
В Мурино задержан дебошир, жестоко избивший мужчину в лифте
22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В МХЛ «СКА-1946» и молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» выиграли свои очередные матчи 15 января

В МХЛ «СКА-1946» и молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» выиграли свои очередные матчи 15 января

0
14
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
«Сорок Шестые» не без труда одолели тульскую «Академию Михайлова» с разницей всего лишь в одну шайбу.

«Питерец.ру» впечатлён пятиматчевой победной серией «СКА-1946». «Сорок Шестые» до повторного матча с тульской «Академией Михайлова» выиграли у четырёх соперников подряд – «Алмаз» (5:1), ХК «Капитан» (4:2 и 8:1) и ту же михайловскую академию (4:1). Но вот в игре, состоявшейся в петербургском «Хоккейном городе» 15 января, «Академия Михайлова» оказала хозяевам льда ожесточённое сопротивление.

Туляки дважды сравнивали счёт после шайб открывшего счёт Игната Лутфуллина (14-я минута) и вновь выведшего «Сорок Шестых» вперёд Кирилла Шапенкова, забившего на 31-й минуте. Но гости сразу же сравняли счёт в большинстве: Илья Ефимов использовал малый штраф Владимира Андреева. Но точный бросок Ивана Демидова с передачи Даниила Лазутина на 46-й минуте позволил «Сорок Шестым» одержать победу. У «СКА-1946» – 63 очка и твёрдое второе место в Западной конференции МХЛ. Следующим соперником станут «Сахалинский Акулы», этот матч состоится 19 января.

«Молодёжка» петербургского хоккейного клуба «Динамо» тоже выиграла в этот понедельник. Молодые динамовцы в результативном матче (9 заброшенных шайб!) обыграли ХК «Капитан» со счётом 6:3. Илья Локкоев в этой игре сделал дубль. 21 января динамовцы сыграют с теми же «Акулами».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: хоккей
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-09-2023, 22:33
МХЛ: «СКА–1946» разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:1, а «молодёжка» петербургского «Динамо» обыграла «Академию СКА-Юниор» из Красногорска – 6:4
16-10-2023, 00:48
Вратарь «СКА-1946» Герасимюк не пропустил от «Русских Витязей», а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила клуб из Бобруйска
19-11-2023, 01:09
МХЛ: победа «СКА-1946» над клубом «АКМ-Юниор» со счётом 3:1, а МХК «Динамо» обыграло сверстников из «Атланта» – 2:1
23-09-2023, 00:47
МХЛ: «Академия СКА-Юниор» обыграла «СКА–1946» со счётом 4:2, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» оказалась сильнее «Крыльев Советов» – 4:3
28-09-2023, 22:49
МХЛ: крупное поражение «СКА-1946» в Бобруйске и счастливый овертайм для «молодёжки» петербургского хоккейного «Динамо»
4-10-2023, 14:48
«Капитан» обыграл «СКА-1946» со счётом 3:2, а «молодёжка» петербургского «Динамо» потерпела два крупных поражения от тульской «Академии Михайлова» с общим счётом 3:11

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 18:09
На севере Петербурга рейсовый автобус врезался в столб, есть пострадавшие
0
174
Сегодня, 13:20
В Ленобласти на тарссе "Кола" в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
0
100
Сегодня, 12:37
В Ленобласти иномарка наехала на лежащего на проезжей части неизвестного мужчину
0
236
Вчера, 12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
Наверх