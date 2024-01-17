В МХЛ «СКА-1946» и молодёжная команда петербургского хоккейного «Динамо» выиграли свои очередные матчи 15 января

«Питерец.ру» впечатлён пятиматчевой победной серией «СКА-1946». «Сорок Шестые» до повторного матча с тульской «Академией Михайлова» выиграли у четырёх соперников подряд – «Алмаз» (5:1), ХК «Капитан» (4:2 и 8:1) и ту же михайловскую академию (4:1). Но вот в игре, состоявшейся в петербургском «Хоккейном городе» 15 января, «Академия Михайлова» оказала хозяевам льда ожесточённое сопротивление.

Туляки дважды сравнивали счёт после шайб открывшего счёт Игната Лутфуллина (14-я минута) и вновь выведшего «Сорок Шестых» вперёд Кирилла Шапенкова, забившего на 31-й минуте. Но гости сразу же сравняли счёт в большинстве: Илья Ефимов использовал малый штраф Владимира Андреева. Но точный бросок Ивана Демидова с передачи Даниила Лазутина на 46-й минуте позволил «Сорок Шестым» одержать победу. У «СКА-1946» – 63 очка и твёрдое второе место в Западной конференции МХЛ. Следующим соперником станут «Сахалинский Акулы», этот матч состоится 19 января.

«Молодёжка» петербургского хоккейного клуба «Динамо» тоже выиграла в этот понедельник. Молодые динамовцы в результативном матче (9 заброшенных шайб!) обыграли ХК «Капитан» со счётом 6:3. Илья Локкоев в этой игре сделал дубль. 21 января динамовцы сыграют с теми же «Акулами».