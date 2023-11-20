«Динамо-ЛО» предсказуемо проиграло в Казани местному «Зениту» в трёх партиях в 6-м туре волейбольной Суперлиги

Клубный сайт динамовцев из Ленобласти накануне встречи с казанским «Зенитом» вспомнил единственную победу сосновоборцев в противостоянии с грандом. В кубковом матче 7 лет назад «Динамо-ЛО» сумело обыграть «Зенит-Казань», игра проходила в переполненной Академии Платонова.

Но вот все прочие матчи между казанцами и «Динамо-ЛО» неизменно завершались не в пользу клуба из Ленобласти, не стала исключением и встреча 6-го тура мужской волейбольной Суперлиги, состоявшаяся в Казани 18 ноября. Главный тренер хозяев площадки Алексей Вербов сразу бросил в бой лучшие силы: в стартом составе «Зенита» вышли Майка Кристенсон, Максим Михайлов и Сэм Деру.

Деру и Лабинский создали казанцам небольшой задел в стартовой партии, гости догнали, но первый сет выиграл «Зенит-Казань» (25:19). С тем же счётом 25:19 казанцы взяли и следующую партию, и тут «Динамо-ЛО» оказало чемпиону достойное сопротивление. «Игра на балансе» завершилась в пользу фаворита – 28:26 и 3–0 по партиям в пользу казанского «Зенита». У «Динамо-ЛО» был шанс выиграть третий сет, поскольку команда Александра Климкина вела 2 очка в концовке, но «Зенит» смог «зацепиться» и не допустить затягивания борьбы.

Шестой матч подряд выиграл в Суперлиге «Факел».