Волейбольный «Зенит» в трёх партиях обыграл «Югру-Самотлор», а «Динамо-ЛО» проиграло клубу «Газпром-Югра» со счётом 0–3

«Питерец.ру» не забывает и о мужской волейбольной Суперлиге, одним из лидеров которой является «Зенит» из города на Неве. В 3-м туре команда Виктора Сидельникова не отдала ни одного сета команде «Югра-Самотлор» из Нижневартовска. Точный счёт этого матча – 25:22, 25:18, 25:18 в пользу петербуржцев, самым результативным у которых стал набравший 15 очков Андрей Титич.

Тренерский штаб «Зенита» был настолько уверен в победе над нижневартовским клубом, что обошёлся в этой игре без Виктора Полетаева и Ивана Яковлева. Французский либеро Гребенников играл на не своей позиции, и тем не менее – уверенная победа в гостях. Лишь петербургский «Зенит» и «Локомотив» из Новосибирска стартовали в Суперлиге – 2023/2024 с трёх побед.

А вот «Динамо-ЛО» своих поклонников не порадовало, всухую проиграв в Сургуте «Газпрому-Югре», счёт по партиям – 23:25, 23:25, 22:25. Обидно проигрывать в трёх партиях при том, что разрыв в счёте каждый раз составлял минимальные 2–3 очка. Лёгкие тактические хитрости вкупе с хорошей подачей Шахбанмирзаева помогли хозяевам площадки забрать первый сет. В следующей партии отличился на подаче «газпромовец» Вадим Ожиганов. Затем хорош был тот же Шахбанмирзаев, и «зацепиться» гостям не удалось.