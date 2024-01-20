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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» снова проиграло в матче волейбольной Суперлиги: в 18-м туре команда Александра Климкина не справилась с оренбургским «Нефтяником»

«Динамо-ЛО» снова проиграло в матче волейбольной Суперлиги: в 18-м туре команда Александра Климкина не справилась с оренбургским «Нефтяником»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
А ведь оренбуржцы даже не входят в зону плей-офф!

«Питерец.ру» не ожидало от волейбольного клуба «Динамо-ЛО» фиаско в матче 18-го тура мужской волейбольной Суперлиги, поскольку соперник был далеко не самый сильный – оренбургский «Нефтяник». Сайт сосновоборцев заговорил уже о «функциональной яме», в которой внезапно оказалась команда Александра Климкина. Однако есть и кадровая причина – не полетели в Оренбург оба динамовских легионера: и Марко Ивович, и Тодор Скримов пока травмированы.

Без Ивовича и Скримова «Динамо-ЛО» смогло выиграть лишь вторую партию (25:17), проиграв первый сет с разницей в 9 очков. Начали динамовцы с череды ошибок, которые свели бы на нет любые усилия в стартовом отрезке встречи. Просвет наступил в следующей партии: хорошие подачи от Фаннура Каюмова и усилия связующего Константина Тюшкевича стали основой локального успеха гостей, сравнявших счёт по сетам.

Но в третьей партии у «Нефтяника» нашлись свои герои – Земчёнок и Макаренко. Благодаря им хозяева смогли догнать и перегнать команду Климкина, выиграв третий сет со счётом 25:20. Тот же Земчёнок помог «Нефтянику» дожать фаворита в ставшей заключительной в этом матче четвёртой партии – 25:17 и 3–1. Теперь динамовцам нужно обыгрывать дома «Югру-Самотлор» из Нижневартовска 28 января.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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