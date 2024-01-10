В Санкт-Петербурге прошел шахматный фестиваль «Рождественский»

В Санкт-Петербурге завершился традиционный шахматный фестиваль «Рождественский», который проводился в рамках Декады спорта и здоровья.

Соревнования проходили на площадке Дворца культуры имени Кирова и объединили около 400 участников различных возрастных категорий.

Фестиваль включал в себя серию увлекательных турниров по быстрым и классическим шахматам. Участники могли принять участие в различных стартах, таких как турнир по быстрым шахматам для начинающих игроков, блиц-турнир для детей до 11 лет и несколько соревнований по классическим шахматам с различным контролем времени.

Фестиваль был организован РОО «Спортивная Федерация шахмат Санкт-Петербурга» при поддержке Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района и ДК им. Кирова. Благодаря слаженной работе организаторов и судей, все турниры прошли на высоком уровне и подарили участникам незабываемые впечатления.

Фестиваль «Рождественский» стал настоящим праздником для всех любителей шахмат Санкт-Петербурга и подарил участникам возможность не только продемонстрировать свои навыки и умения, но и обменяться опытом, завести новые знакомства и просто приятно провести время в дружеской атмосфере.