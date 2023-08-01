В Зеленогорске состоялся спортивный фестиваль для жителей с ограничениями по здоровью

На стадионе «Спартак» в Зеленогорске состоялся спортивный фестиваль для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья. Организовать турнир по флорболу и футболу, а также провести упражнения по тестам ГТО помогли единороссы Курортного района.

«В этом уникальном спортивном турнире можно было принять участие на электроколясках. Поддержку проведению фестиваля оказало наше районное отделение партии в рамках реализации проекта «Единая страна – доступная среда», направленного на повышение физической доступности объектов инфраструктуры и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в повседневную жизнь страны», — рассказал депутат «Единой России» в петербургском парламенте Александр Ходосок.

Он поприветствовал участников фестиваля вместе с коллегой по фракции Юрием Гладуновым, главой Курортного района Александром Забайкиным и главой МО Зеленогорск Дмитрием Чечиным.

Турнир приурочили к 475-й годовщине Зеленогорска. В его организации приняли участие физкультурно-оздоровительный клуб «Паралимпик», региональная общественная организация инвалидов «Свет Феникса» и городская спортивная школа олимпийского резерва.