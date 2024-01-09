Во Дворце искусств Ленобласти состоялся детский музыкальный фестиваль «Рождественский мост дружбы»

Во Дворце искусств Ленинградской области состоялся детский музыкальный фестиваль «Рождественский мост дружбы», в котором приняли участие юные музыканты из ДНР и Ленинградской области.

«Нам пришла идея — объединить творческих, талантливых детей Ленинградской области и Донбасса. Очень многие дети с Донбасса мечтали выступить на большой сцене в Петербурге, в Ленинградской области, и мы решили это мечту осуществить. Если счастливы дети, значит, счастливы мы. Если у детей будет светлое будущее, будет светлое будущее у нашей страны», — отметил на открытии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.