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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге пройдет фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest»

В Петербурге пройдет фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
С 19 по 20 августа 2023 года в Северной столице России пройдет фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest».

С 19 по 20 августа 2023 года в Северной столице России пройдет фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest». Участие примут порядка 156 команд и 312 игроков со всей России, которые встретятся на 17 площадках на открытом воздухе.

В рамках события состоятся турниры по пляжному волейболу с гандикапом и без гандикапа. Для каждого игрока компания «Комус» подготовила подарочный набор участника «Санкт-Петербург Комус Fest». А в финале организаторы наградят не только команды, занявшие первые места – призеров будет несколько в каждой из лиг среди мужчин и женщин.

Зрителей фестиваля ждет масса интересных развлечений и сюрпризов. Помимо просмотра самой игры спортсменов, гости мероприятия смогут посоревноваться в компьютерных играх (FIFА), настольном футболе и других активностях. На площадке будет выступать DJ и ведущий, а самые юные болельщики смогут весело провести время с аниматором или сделать яркий аквагрим. Также для посетителей будут предусмотрены летние угощения – фруктовые закуски и напитки.

На время проведения соревнований стадион «Динамо» станет не только спортивной, но и развлекательной площадкой для жителей и гостей города, а также участников турниров. Любой, кто станет причастен к этому событию, окунется в позитивную, энергичную, яркую атмосферу спортивного праздника.

Более 8-ми лет «Комус» успешно проводит спортивные мероприятия в разных городах России. Соревнования компании посетили свыше 20 000 спортсменов от известных профессионалов до начинающих игроков разных возрастов.

Когда: 19-20 августа в 9:00.

Где: Санкт-Петербург, центр пляжного спорта «Динамо», проспект Динамо, 44б.

Вход свободный 0+

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