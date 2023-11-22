Артемий Плешков не пропустил в матче «СКА-Невы» с «Челнами» в чемпионате ВХЛ, который петербуржцы выиграли со счётом 4:0

Очень важной в матче «СКА-Невы» с «Челнами» стала первая шайба, которую «невчане» сумели забросить за секунду до истечения времени большинства (удаление у гостей схлопотал Константин Калинин). Свою очередную шайбу забросил Матвей Кабуш, который открыл счёт с передач Григория Кузьмина и Владимира Барабанова. Затем был отличный момент у Егора Зеленова, но забить Зеленов сумел позже – на 18-й минуте (ассистентами выступили Кабуш и Кузьмин). В перерыве «Челны» пошли на замену вратаря Антона Бородкина.

Получив 0:2 к первому перерыву, челнинцы в дальнейшем не нашли весомых контраргументов против хозяев льда. Во втором периоде оба вратаря – Артемий Плешков у «СКА-Невы» и страж ворот «Челнов» Илья Голубев – не пропустили. А на 48-й минуте Арслан Яруллин забросил свою третью шайбу в нынешнем чемпионате, соавтором третьего взятия ворот «Челнов» стал тот же Кабуш. Итоговые 4:0 на табло «Хоккейного города» установил точный бросок Егора Гурзанова, здесь ассистентские баллы заработали Никита Дишковский и Егор Зеленов.

«Питерец.ру» отмечает, что «СКА-Нева» занимает в первенстве «ВХЛ – Кубке Шёлкового Пути» пятое место, набрав 41 очко в 28 матчах. У лидирующего в таблице тюменского «Рубина» – 48 очков.