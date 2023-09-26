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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» проиграла в Воскресенске «Химику» со счётом 2:4, пропустив три шайбы уже к 26-й минуте

«СКА-Нева» проиграла в Воскресенске «Химику» со счётом 2:4, пропустив три шайбы уже к 26-й минуте

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Шайбы в составе команды Николая Воеводина забросили Егор Гурзанов и Альберт Конозов.

Матч между «Химиком» и «СКА-Невой» состоялся в Воскресенске на ледовой арене «Подмосковье имени Николая Эпштейна» (присутствовало более 1300 зрителей). «Химик», который тренирует Игорь Гришин, начал чемпионат с трёх побед (в том числе – над нынешним лидером первенства ВХЛ «Рубином» из Тюмени), после чего проиграл московской «Звезде» (2:3). Это поражение настолько разозлило «Химиков», что они просто растворили «Динамо-Алтай» и новокузнецкий «Металлург», забросив в обеих играх по 7 шайб.

«Питерец.ру» знает о крупном поражении «Химика от клуба «Рязань-ВДВ» (1:5), из-за которого озлобленные хозяева льда рьяно взялись штурмовать владения вратаря «СКА-Невы» Павла Мойсевича. Главный тренер «невчан» Воеводин вынужден был заменить Мойсевича на Кирилла Обыскалова на 26-й минуте. Счёт к тому времени был уже 3:0 в пользу «Химика» после дубля Даниила Иванова (первая шайба – в большинстве) и точного броска Демида Мансурова.

В третьем периоде «СКА-Нева» вернула интригу в матч, сократив отставание до одной шайбы (забили Егор Гурзанов и Альберт Конозов), но подмосковный хоккеист Егор Филин установил итоговый счёт на 58-й минуте – 4:2 в пользу «Химика».

«СКА-Нева» занимает в таблице ВХЛ 13-е место, набрав 10 очков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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