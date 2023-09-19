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Питерец.ру » Спорт » Новокузнецкий «Металлург» обыграл «СКА-Неву» с футбольным счётом 1:0 в матче чемпионата ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» обыграл «СКА-Неву» с футбольным счётом 1:0 в матче чемпионата ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
32-летний защитник «Металлурга» Георгий Бердюков стал автором единственной шайбы.

«СКА-Нева» сразу после победы в Барнауле (счёт в матче с клубом «Динамо-Алтай» был 3:2ОТ) приехало в Новокузнецк к плохо стартовавшему в ВХЛ «Металлургу». Команда Алексея Медведева после победы в стартовом туре «Кубка Шёлкового пути» над «Омскими Крыльями» (4:3) последовательно проиграла три встречи подряд – алтайским динамовцам (1:4), воскресенскому «Химику» (2:7) и клубу «Рязань-ВДВ» (3:4).

«Питерец.ру» обратил внимание на наиболее известных игроков, которые вышли сегодня на лёд в составе «Металлурга» на игру с «невчанами» – это защитник Георгий Бердюков, нападающие Максим Кицын, Даниил Ильин и Олег Ломако. По иронии судьбы героем встречи стал не форвард, а защитник Бердюков, который на 43-й минуте реализовал удаление защитника «СКА-Невы» Артёма Колганова, ассистентами выступили Ломако и Семён Иванов.

После того, как «Металлург» открыл счёт в начале третьего периода, игра стала нервной. Схлопотал малый штраф петербургский защитник Пров Зенков, а после этого обе команды были наказаны за нарушение численного состава. На 54-й минуте Даниил Лапин («Металлург») и Егор Зеленов («СКА-Нева») были удалены за обоюдную грубость.

25 сентября команда Николая Воеводина сыграет в гостях с «Химиком».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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