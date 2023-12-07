Петербургское хоккейное «Динамо» продлило свою победную серию в чемпионате ВХЛ, дома обыграв ЦСК ВВС из Самары, счёт – 4:2

«Питерец.ру» старается следовать приоритетам в освещении новостей о хоккее: если не играет СКА – то ВХЛ либо молодёжное первенство. Взлёт петербургского «Динамо» при новом главном тренере Владимире Крикунове продолжается: эта команда одержала уже пятую подряд победу в первенстве ВХЛ. На этот раз повержен самарский ЦСК ВВС.

В своём предыдущем матче регулярного чемпионата ЦСКА ВВС выиграл у команды, находящейся значительно выше в турнирной таблице – «Южного Урала» из Орска, да ещё и со счётом 4:0. Тренерский штаб самарцев не стал выпускать с первых минут против петербургских динамовцев героя победы над орчанами – голкипера Вадима Пастуха. Однако Владимиру Сартакову при счёте 3:0 в пользу «Динамо» после второго периода был вынесен вотум недоверия, и Пастух появился на льду «Юбилейного».

Счёт в этом матче открыл на 13-й минуте Даниил Давыдов с передачи Артёма Чернова. В дебюте второго периода Никита Пухов при помощи Артёма Нечаева удвоил преимущество динамовцев, а до крупного счёт довел точный бросок Макара Ханина на 37-й минуте.

После этого гости встрепенулись и отыграли две шайбы. Но «Динамо» не собиралось упускать победу: итоговый счёт 4:2 установил Вячеслав Сараев. У «Динамо» и «Тороса» – по 40 очков.



