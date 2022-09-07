ента новостей

20:24
Фитнес-фестиваль «Живи ярко»
19:35
Зимой снег, летом борщевик: как чиновники Смольного «осваивают» бюджет
17:58
Волейбольная «Ленинградка» в Калиниграде победила и «Заречье-Одинцово», и московский «Луч»
15:53
Награждены самые добрые люди Петербурга
15:41
Участие Корабелки в развитии сетевых образовательных программ отмечено Президентом РФ
15:39
Иностранец пострадал при проезде в петербургском троллейбусе
15:38
Транспортная реформа не выдержала осеннего увеличения пассажиропотока в Петербурге
14:10
В Петербурге депутаты предлагают на содержание собак-поводырей выплачивать компенсации
14:05
Петербургский парламент хочет усилить контроль за размещением вышек мобильной связи
13:44
В Ленобласти мужчина поджог автомобиль своей супруги
12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
12:10
В Колпино задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
11:55
В Мурино задержали автоугонщика
11:49
В Петербурге задержали компьютерного мастера, обманувшего пенсионерку
10:58
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке состава судов «Инженер Л.Г.Смирнов» + «ВЭШ – 12029» + «А.Лагутин»
10:27
Путин о санкционной лихорадке
10:12
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа четвёртой опоры
10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
10:03
Беглов побывал в Карелии
09:46
Почему скидки выгодны
09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
21:39
Ботанический сад СПбГУ завершил летний сезон
15:22
Если СКА уверенно победил «Барыс», то ЦСКА был разгромлен «Ак Барсом» Александра Радулова
15:18
Севкабель Порт запускает новый проект SEVCABLEPORT LIVE
15:10
В Петербурге задержали женщину, ударившую ножом мужчину
15:05
На Московском шоссе произошло смертельное ДТП
15:00
В Ленобласти неизвестные похитили сейф с 2 550 000 рублей и четыре ноутбука
14:55
В Петербурге задержали мужчину, угнавшего автомобиль у своей матери
14:48
Активистам запретили раздавать патриотическую Z-символику у стен Смольного
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» в Калиниграде победила и «Заречье-Одинцово», и московский «Луч»

Волейбольная «Ленинградка» в Калиниграде победила и «Заречье-Одинцово», и московский «Луч»

0
44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
leningradka.spb.ru
Команда Александра Кашина смогла выиграть первый же матч предварительного этапа Кубка.  

Ещё недавно «Питерец.ру» сообщал о готовности волейбольного клуба «Ленинградка» к сезону – 2022/2023, и вот уже начались официальные матчи.

Кубок России носит имя выдающегося тренера Гиви Ахвледиани и проводится в три этапа. «Ленинградка» попала в одну из четырёх предварительных «зон» турнира, а первым соперником стало «Заречье-Одинцово». Этот поединок завершился победой «Ленинградки» со счётом 3–0 (25:18, 25:22, 25:15). Самой результативной в составе победительниц и в матче стала Анастасия Чернова (15 очков), хорошо сыграла и Юлия Кутюкова (10 очков).

На фоне уверенной победы над одинцовскими волейболистками следующий матч команды Кашина стал настоящей лёгкой прогулкой. Лишь 8 очков смогли набрать волейболистки «Луча» в первой партии, в дальнейшем «Пчёлки» никаких проблем тоже не испытали, победив всухую.

Несмотря на лёгкую победу над «Лучом», главный тренер «Ленинградки» посчитал, что его подопечные выполнили не все установки на игру даже в первом сете, преимущество в котором составило «+17».

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-02-2016, 16:11
«Ленинградка» обыграла «Заречье-Одинцово», проиграв вторую партию
12-02-2020, 13:52
Волейболистки «Ленинградки» Гарелик и Кузнецова – среди лучших по итогам 14-го тура
28-01-2021, 22:52
Волейбольная «Ленинградка» уверенно выиграла тай-брейк у «Локомотива»
16-10-2016, 13:56
«Ленинградка» смогла выиграть одну партию у казанского «Динамо»
1-07-2022, 23:49
Волейбольная «Ленинградка» собралась после отпуска, начав подготовку к новому сезону
10-03-2021, 21:02
Волейбольная «Ленинградка» разгромлена дома нижегородской «Спартой»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
97
Сегодня, 12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
0
90
Сегодня, 11:59
В Ленобласти автомобиль вылетел в кювет. Водитель скончался в больнице
0
85
Сегодня, 10:10
В Петербурге иномарка сбила 12-летнюю девочку
0
94
Сегодня, 09:11
В Ленобласти иномарка сбила 12-летнюю девочку на самокате
Наверх