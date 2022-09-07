Волейбольная «Ленинградка» в Калиниграде победила и «Заречье-Одинцово», и московский «Луч»

Ещё недавно «Питерец.ру» сообщал о готовности волейбольного клуба «Ленинградка» к сезону – 2022/2023, и вот уже начались официальные матчи.

Кубок России носит имя выдающегося тренера Гиви Ахвледиани и проводится в три этапа. «Ленинградка» попала в одну из четырёх предварительных «зон» турнира, а первым соперником стало «Заречье-Одинцово». Этот поединок завершился победой «Ленинградки» со счётом 3–0 (25:18, 25:22, 25:15). Самой результативной в составе победительниц и в матче стала Анастасия Чернова (15 очков), хорошо сыграла и Юлия Кутюкова (10 очков).

На фоне уверенной победы над одинцовскими волейболистками следующий матч команды Кашина стал настоящей лёгкой прогулкой. Лишь 8 очков смогли набрать волейболистки «Луча» в первой партии, в дальнейшем «Пчёлки» никаких проблем тоже не испытали, победив всухую.

Несмотря на лёгкую победу над «Лучом», главный тренер «Ленинградки» посчитал, что его подопечные выполнили не все установки на игру даже в первом сете, преимущество в котором составило «+17».