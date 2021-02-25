Волейбольная «Лениградка» разгромлена клубом «Динамо» (Краснодар)

В отсутствие Александра Кашина «Ленинградка» не смогла на равных конкурировать с соперницами из Краснодара. «Питерец.ру» посмотрел таблицу Суперлиги и статистику очных поединков «Пчёлок» с кубанскими динамовками: ничего не предвещало разгрома.

Однако волейболистки «Ленинградки» лишь в третьей партии всерьёз претендовали на то, чтобы хотя бы «размочить» счёт. Первый сет петербуженки проиграли с разницей «-4», хотя очень старалась в атаке Анастасия Гарелик. Во второй партии коллектив Константина Ушакова показал хорошую игру на блоке, счёт – 25:19 в пользу «Динамо».

При 0–2 по партиям, да ещё и на своей площадке, принято сокращать отрыв, чтобы не доводить дело до разгрома. Но лишь в самом дебюте третьего сета «Ленинградка» вела 4:1, вскоре «+3» превратились в «-2». Мария Тисевич и Виктория Чаплина смогли вновь вывести «Ленинградку» вперёд (15:13), после чего гостьи окончательно захватили инициативу и выиграли третью партию со счётом 25:22.

Самой результативной в составе «Ленинградки» стала Гарелик (15) очков, а у «Динамо» – Ангелина Сперскайте (14 очков).