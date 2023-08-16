Всероссийские соревнования «Легенды петербургского дзюдо» прошли с участием спортсменов из 18 российских регионов

«Питерец.ру» решил осветить тему дзюдо, а повод есть – это завершившийся в Санкт-Петербурге всероссийский турнир «Легенды петербургского дзюдо» . В первую очередь отметим представителей города на Неве. Двое чемпионов турнира представляют УОР-1 – это Амир Шенкао (до 66 кг) и Дарья Баловнева (до 57 кг). СШОР Рахлина/«Клуб дзюдо Турбостроитель» (именно на таком написании настаивает петербургская федерация дзюдо) делегировал трёх победителей – Алана Хубиева (до 73 кг), Дарью Устинову (до 70 кг) и Тамару Лищенко (до 78 кг).

Три победителя – из СШОР 1 Фрунзенского района: Исмаил Далгатов первенствовал в весовой категории до 81 кг, Михаил Зимин – до 100 кг, Ксения Ужегова опередила всех в категории свыше 78 кг. И ещё две чемпионки – из «Клуба Дзюдо Турбостроитель»: Ольга и Глафира Борисовы победили в весе соответственно до 48 и до 52 кг.

Ещё четыре первых места достались представителям других регионов. В категории до 60 кг победил москвич Кан-Демир Суге-Маадыр, ставрополец Ихван Эдилсултанов стал победителем «Легенд петербургского дзюдо» в весе до 90 кг, челябинец Денис Батчаев первенствовал в категории свыше 100 кг, а Дилбара Салкарбек из Самары стала обладательницей первого места в категории до 63 кг.