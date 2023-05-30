Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»

Может ли бывший московский спартаковец успешно работать в «зенитовском» Санкт-Петербурге – таким вопросом вправе задаться поклонники футбольного клуба «Звезда» и футурологи. До поездки в Иваново «звёздные» результаты не радовали: после крупной победы 24 апреля над командой «Динамо-Вологда» (5:2) «комбаровцы» два матча проиграли, а два – свели вничью. «Питерец.ру» обращал внимание на один из этих матчей «Звезды», но тогда можно было ссылаться на невезение: победной гол соперник забил «под занавес» второго тайма.

Ивановский «Текстильщик» был разозлён «баранкой» в предыдущем туре от «Великих Лук» (1:2), поэтому просто разорвал «Звезду», хотя и пропустил первым. Комбаров перетасовал состав после поражения в прошлом туре, итог – новое поражение, очень похожее на разгром. Да и как назвать счёт 1:4 в матче, единственным успехом в котором стал гол Матвея Першина в середине первого тайма, после которого забивала только команда Игоря Колыванова.

Незадолго до перерыва Андрей Лях сравнял счёт, а на 53-й минуте злой гений «Ленинградца» Рустам Вазитдинов реализовал пенальти. Комбаровские замены изменить ход игры не смогли: «Текстильщик» забил ещё дважды, отличились Виталий Жиронкин и Дмитрий Шилов.