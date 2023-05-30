ента новостей

00:03
Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»
19:19
В Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете отметили 220-летие вуза
19:15
В Ленобласти прошел турнир по шахматам для детей и подростков
19:04
Общественное пространство «СреДА!» и петербургская приемная «Единой России» подключились к системе «Говорящий город»
19:01
Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» привезла «Кубок Ярославны»
18:55
В Петербурге участились случаи нападений подростков на прохожих
18:49
Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
18:23
В Ленобалсти отремонтируют трассу, проходящую через Иннолово, Рюмки и Большие Томики
18:05
Депутат «Единой России» Михаил Романов добился заморозки решения об изменении законодательства, которое усилило бы налоговую нагрузку на предприятия ОПК
17:43
В музеях Ленобласти пройдет праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина
16:54
Лесничества Ленобласти получает новую технику для защиты леса от огня
16:48
По требованию прокуратуры ликвидируют свалку в Шувалово
16:37
Представительницы «Женского движения Единой России» в Петербурге собрали 1,5 тонны необходимых вещей для военнослужащих
16:21
Общественники настаивают на благоустройстве территории долговременной огневой точки в Красносельском районе
16:17
В правительстве оценили законопроект о запрете зарубежного хостинга
15:32
«На этой крыше концертов нет, все концерты на Roof Fest» – руферы зовут Петербург на крышесносные концерты
15:20
Мост через реку Свирь разведут для прохода вверх по реке состава «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озёрный-213»
15:18
В Санкт-Петербурге наградили отличившихся в ходе СВО военных автомобилистов Росгвардии
13:52
В Мариинском дворце открылась выставка «Мой Пётр I»
13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
13:23
В центре Петербурга мигрант ударил ножом свою землячку
13:17
В центре Петербурга задержали мигранта-«карманника»
13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
12:56
Проект «Билет в будущее» - партнер национальных проектов!
12:48
В Петербурге курьер мошенников обманул работодателей
11:40
В Выборге в ДТП пострадали два человека
10:47
В Ленобласти пройдет Всероссийский полумарафон Забег РФ
10:23
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплоходов «РБ-27» и «РБ-393»
10:14
В Ленобласти мигрант на иномарке сбил 9-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»

Футбольная «Звезда» разгромлена в Иваново: Дмитрий Комбаров оказался не готов к давлению «Текстильщика»

0
5
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
1:4 – таков безрадостный итог очередной вехи работы Дмитрия Комбарова в Санкт-Петербурге.

Может ли бывший московский спартаковец успешно работать в «зенитовском» Санкт-Петербурге – таким вопросом вправе задаться поклонники футбольного клуба «Звезда» и футурологи. До поездки в Иваново «звёздные» результаты не радовали: после крупной победы 24 апреля над командой «Динамо-Вологда» (5:2) «комбаровцы» два матча проиграли, а два – свели вничью. «Питерец.ру» обращал внимание на один из этих матчей «Звезды», но тогда можно было ссылаться на невезение: победной гол соперник забил «под занавес» второго тайма.

Ивановский «Текстильщик» был разозлён «баранкой» в предыдущем туре от «Великих Лук» (1:2), поэтому просто разорвал «Звезду», хотя и пропустил первым. Комбаров перетасовал состав после поражения в прошлом туре, итог – новое поражение, очень похожее на разгром. Да и как назвать счёт 1:4 в матче, единственным успехом в котором стал гол Матвея Першина в середине первого тайма, после которого забивала только команда Игоря Колыванова.

Незадолго до перерыва Андрей Лях сравнял счёт, а на 53-й минуте злой гений «Ленинградца» Рустам Вазитдинов реализовал пенальти. Комбаровские замены изменить ход игры не смогли: «Текстильщик» забил ещё дважды, отличились Виталий Жиронкин и Дмитрий Шилов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-05-2023, 23:48
«Звезда» Дмитрия Комбарова потухла в матче с клубом «Динамо-Вологда» – поражение со счётом 2:3 после пропущенного на 88-й минуте гола
17-05-2023, 15:21
Колыванов победил Кирьякова: ивановский «Текстильщик» обыграл «Ленинградец» со счётом 2:0, дубль сделал Вазитдинов
Вчера, 18:49
Ленинградец» Сергея Кирьякова после нескольких невнятных матчей растерзал «Торпедо-Владимир», забив уже на 1-й и 3-й минутах
23-08-2018, 23:51
Мевля забил «Мёльде» в Лиге Европы
11-05-2023, 19:20
«Ленинградец» слегка сбавил победный темп в матче с «Динамо-Вологда», итог – нулевая ничья
14-09-2022, 19:56
Фиаско «Зенита» в матче Кубка России в Самаре – 0:2 и удалённый Клаудиньо

Происшествия на дорогах

0
86
Вчера, 13:49
В Ленобласти в ДТП погиб 77-летний водитель "Лады"
0
88
Вчера, 13:40
В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса
0
91
Вчера, 13:12
На трассе "Сортавала" мотоциклист погиб врезавшись в силовое огрождение
0
79
Вчера, 11:40
В Выборге в ДТП пострадали два человека
Наверх