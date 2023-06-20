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Питерец.ру » Спорт » Обзор переходов Единой Лиги ВТБ на фоне возвращения Милутинова в «Олимпиакос»

Обзор переходов Единой Лиги ВТБ на фоне возвращения Милутинова в «Олимпиакос»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vtb-league.com
Лучший центровой Лиги ВТБ перебрался в Европу, а что происходит в российских клубах?

Баскетбольный «Зенит» успел расстаться с Дмитрием Кулагиным, а «Капитан Россия» Сергей Моня завершил профессиональную карьеру. Новичками петербургского клуба к сегодняшнему дню стали два защитника – Георгий Жбанков (экс-УНИКС) и Тимофей Герасимов (экс-«Енисей»).

Московский ЦСКА теперь должен искать замену сербу Николе Милутинову, но сделать это представляется архисложным. Ведь Милутинов считается едва ли не лучшим центровым из клубов Старого Света. «Питерец.ру» знает, что в Евролиге в этом году отличился Тавареш из «Реала», но Милутинов выглядит помастеровитее.

Новый чемпион – казанский УНИКС – только что продлил контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем и усилился Кулагиным. В «Локомотив-Кубань» перешёл защитник Владислав Близнюк.

Василий Карасёв постепенно превращает московский МБА филиал петербургского «Зенита»: «Питерец.ру» заметил, что продлили контракты со столичным клубом Евгений Валиев и Евгений Воронов. Активно меняет свой состав «Пари Нижний Новгород», который продолжает возглавлять Зоран Лукич. Состав «Пари НН» пополнили Гленн Кози, Владимир Ивлев, Павел Ганькевич и Алексей Бабушкин. А в красноярский «Енисей» пришёл новый главный тренер – Йовица Арсич, который «чистит» состав.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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