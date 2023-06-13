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Питерец.ру » Спорт » Баскетболист «Зенита» и многолетний капитан сборной России Сергей Моня завершил профессиональную карьеру в 40 лет

Баскетболист «Зенита» и многолетний капитан сборной России Сергей Моня завершил профессиональную карьеру в 40 лет

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54
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
Моня выиграл чемпионат Европы по баскетболу в 2007 году, в финале с броском Холдена.

Сергей Моня родился в Саратове и дебютировал во взрослом баскетболе в составе «Автодора» более 20 лет назад. Молодой Моня быстро пошёл на повышение – оказался в ЦСКА, а затем попробовал свои силы в НБА – в «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Питерец.ру» помнит заголовок тех времён:

«Моня едет к Хряпе».

Но карьера в НБА у Мони не задалась (было ещё «Сакраменто Кингз»), и форвард вернулся на Родину. Моня выступал за не существующее сейчас в высшем баскетбольном свете московское «Динамо», та же судьба постигла и «Химки», за которые «Капитан Россия» выступал более 10 лет.

В составе национальной сборной Моня стал обладателем бронзы Олимпийских игр Лондона – 2012 и Евробаскета – 2011, а на континентальном первенстве в 2007 году Россия с Моней смогла победить.

В составе «Зенита» Моня стал обладателем золотых медалей Единой Лиги ВТБ в прошлом сезоне, и в этом году ветеран сыграл за «сине-бело-голубых» 11 игр.

Говоря о планах на будущее, бронзовый призёр Олимпиады – 2012 выразил желание отдохнуть и побыть с семьей. Говоря о сезоне – 2022/2023, Моня сказал:

«Играли со спадами, не хватило, наверное, стабильности, поэтому мы чередовали яркие победы с домашними поражениями… Финальная вывеска оказалась непредсказуемой».
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