Сергей Карасёв вышел на первые роли в стартовом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ

«Питерец.ру» заметил, что все серии первого раунда Лиги ВТБ завершились со счётом 3–0 в пользу фаворитов. «Зенит» прошёл «Енисей», ЦСКА одолел «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Пармы», а УНИКС ни разу не проиграл «Автодору». Сравним с НБА: там в первом раунде полноценного плей-офф (а не так называемого плей-ин) особой борьбы не получилось. Ноль побед в первом раунде только в активе считавшегося на старте сезона фаворитом «Бруклина», который уступил «Бостону» 0–4.

А в нашем плей-офф напомнил о себе Сергей Карасёв. Некогда главная звезда «Зенита» достойно выглядел в противостоянии с «Енисеем» и закономерно попал в символическую сборную. Вместе с Карасёвым пятёрку лучших по итогам ¼ финала составили Алексей Швед (ЦСКА), Марио Хезонья (УНИКС), Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань») и Никола Милутинов (ЦСКА). Карасёв в среднем набирает в нынешнем плей-офф 13 очков за игру.

Следующим соперником «Зенита» будет казанский УНИКС. Главные звёзды УНИКСА – Хезонья, Лоренцо Браун, Тони Джекири и О Джей Мэйо.