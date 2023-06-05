«Ленинградец» Сергея Кирьякова не напрягаясь обыграл костромской «Спартак», а на стадионе прошёл праздник

«Ленинградец» уже обеспечил себе повышение в классе (хотя клубный сайт команды из Ленобласти предпочитает термин «чемпионство»), поэтому матч со «Спартаком» из Костромы носил почти товарищеский характер для подопечных Сергея Кирьякова. Никому не хотелось травмироваться, когда задачи на сезон уже решены. Тем не менее, никакого снисхождения к костромским гостям проявлено не было: «Спартак» был обыгран «кирьяковцами» с крупным счётом 3:0.

«Питерец.ру» отмечает появление в воротах «Ленинградца» 20-летнего Никиты Карабашева, который отстоял матч «на ноль». Кирьяков после игры отметил, что Карабашев сыграл надёжно, а в одном из эпизодов и «по-мужски» в собственной вратарской.

1600 зрителей, собравшихся в воскресенье на «Петровском», стали свидетелями быстрого гола, который головой забил Михаил Маркин. Забив этот матч, Маркин обогнал в споре лучших бомбардиров своего визави из костромского «Спартака» Укомского, которому отличиться вчера не удалось.

Ещё два гола в спартаковские ворота «Ленинградец» забил после удачно исполненных стандартов: голы забили защитники Валерий Каптилов и Владислав Микушин. После финального свистка состоялась церемония награждения с участием губернатора Александра Дрозденко.