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Питерец.ру » Спорт » Футбольный клуб «Ленинградец» празднует выход в ФНЛ и приглашает бесплатно посетить матч со «Спартаком» из Костромы 4 июня

Футбольный клуб «Ленинградец» празднует выход в ФНЛ и приглашает бесплатно посетить матч со «Спартаком» из Костромы 4 июня

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Повышение в классе – то, чего жаждет любой недавно основанный клуб.  

5 лет или 1775 дней – именно столько потребовалось «Ленинградцу», чтобы «с нуля» добиться права сыграть во втором дивизионе российского футбола (ФНЛ). Клубный сайт команды из Ленобласти сделал скрупулёзные подсчёты и вспомнил, например, что свой дебютный матч «Ленинградец» провёл с «Локомотивом-Казанкой» в июле 2018 года (та игра завершилась со счётом 2:0 в пользу будущих участников ФНЛ).

«Питерец.ру» перечислит ещё некоторые цифры, посвящённые победе «Ленинградца» в подгруппе А третьего футбольного дивизиона России. Всего за 5 сезонов проведено 130 матчей, из которых 73 удалось выиграть. Разгромив 28 мая «Торпедо-Владимир» со счётом 4:0, коллектив Сергея Кирьякова одержал уже седьмую крупную победу в сезоне – 2022/2023. До этого победители подгруппы А с крупным или разгромным побеждали «Луки-Энергию» (4:0), «Электрон» (5:1), «Балтику-БФУ» (4:0), «Родину-М» (7:0), снова «Родину-М» (3:0) и клуб «Динамо-Вологда» (3:0).

Свой следующий домашний матч – заключительный в этом чемпионате – «Лениградец» проведёт 4 июня против костромского «Спартака». Для входа на «Петровский» нужно будет купить бесплатный пригласительный билет (сделать это можно онлайн либо в кассе стадиона). Начало игры – в 18:00.

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