ента новостей

21:04
Арсений Бринкман и Денис Паршин помогли «Югре» одолеть петербургское «Динамо» со счётом 4:2
18:06
Молодогвардейцы Петербурга берут шефство над семьями призванных на военную службу резервистов
17:46
Продукты, тёплые вещи и предметы личной гигиены: общественная приёмная «Единой России» передала гумпомощь мобилизованным петербуржцам
16:35
В Ленобласти депутаты предлагают пересмотреть размер страховой пенсии
16:31
Норвежская полиция арестовала «бразильского исследователя» по подозрению в шпионаже в пользу России
16:28
Выставка «Хроника падения одной звезды»
16:26
«Молодёжка ОНФ» помогает форту «Красная горка» подготовиться к зиме
16:25
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Андрей Первозванный» и «РБ-366»
16:23
Выставка «Великий Петр к нам ввел науки…»
16:22
В Петербурге на Лиственной улице построят школу на 1000 мест
16:21
Родители Петербурга добились, чтобы Смольный привел питание в кадетской школе в соответствие с нормами
15:32
Полиция Сеула обнаружила разлагающиеся останки северокорейского перебежчика
14:42
В старейшем трамвайном парке Петербурга пройдет реконструкция
14:27
Севкабель Порт открывает зимний сезон и традиционный, уже юбилейный  Каток у моря
12:01
До конца января 2023 года на федеральной трассе «Кола» ограничат пропускную способность
11:58
В Ленобалсти сгорел расселенный 3-этажный дом
11:02
В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки
10:51
В Петербурге по «горячим следам» задержали злоумышленника, который во время ссоры ножом убил мужчину
10:42
Собрали помощь для мобилизованных
10:39
В Колпино мужчина произвел несколько выстрелов в находившихся в автомобиле двоих мужчин
10:32
В Петербурге после столкновеня двух иномарок пострадала 16-летняя пассажирка
10:26
В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали «лжемастера», похитившего денежные средства пенсионера
10:21
В Приморском районе задержали мужчину, пытавшегося похитить у пенсионерки крупную сумму денег
10:17
Выставка детского рисунка «Наш Адмиралтейский район»
10:14
В Приозерске пенсионерка передала лжебанкиру более 800 тысяч рублей
10:07
На трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют движение в сторону Петербурга
09:59
В Кировске пенсионерка отдала телефонным аферистам 80 тысяч рублей
09:56
С интернетом все нормально
09:25
В Ленобласти пенсионер надругался над 5-летней девочкой
09:13
Чем опасен круассан?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Арсений Бринкман и Денис Паршин помогли «Югре» одолеть петербургское «Динамо» со счётом 4:2

Арсений Бринкман и Денис Паршин помогли «Югре» одолеть петербургское «Динамо» со счётом 4:2

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
dynamo-spb.com
В очередном матче чемпионата ВХЛ динамовцы играли на выезде с «Югрой»

«Питерец.ру» не забыл, что новичок «Югры» Денис Паршин в своё время считался настоящей звездой атаки высшего хоккейного света. Этот сезон ветеран начал в составе «Нефтехимика», но неудачный старт нижнекамцев привёл к разрыву контракта с клубом из Татарстана. И вот Паршин уже набирает очки в составе «Югры».

Именно 36-летний Паршин стал ассистентом Шиафотдинова, забросившего первую шайбу в ворота «Динамо» из Санкт-Петербурга. Неосторожность Пищальникова привела к «матч-штрафу», и ханты-мансийцы смогли отличиться за 11 секунд до сирены на первый перерыв. Знакомый петербургским любителям хоккея Арсений Бринкман удвоил преимущество «Югры», а в дальнейшем набрал ещё и ассистентский балл.

При счёте 0:2 команда Сергея Пушкова прибавила и дважды добилась успеха. Тимур Фаткуллин и Евгений Мозер поразили ворота Сохатского, и счёт стал 2:2. Но третий период был всухую выигран хозяевами льда (2:0), третья шайба была пропущена динамовцами снова в меньшинстве (забил Епишин, а одним из ассистентов стал настойчивый Бринкман), а Козлов поразил уже пустые ворота гостей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-11-2018, 23:02
Паршин продолжает феерить, а «Нефтехимик» сильнее «Ак Барса»
29-03-2018, 16:07
Новый сезон КХЛ – без «Лады» и «Югры»
3-09-2017, 00:21
СКА вёл в Нижнем Новгороде 3:1, но выиграл только по буллитам
16-11-2020, 23:43
СКА смог одолеть «Салават Юлаев» только в овертайме
21-09-2016, 19:37
СКА без Гусева одержал трудную победу над «Югрой»
2-03-2020, 15:44
Кузьменко – 3, Марченко – 2: так СКА начал серию с «Витязем»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
83
Сегодня, 10:32
В Петербурге после столкновеня двух иномарок пострадала 16-летняя пассажирка
0
127
Вчера, 14:48
В Ленобалсти столкнулись "Хендэ Элантра" и "УАЗ Патриот", пострадали трое
0
139
Вчера, 10:05
В Сосновом Бору кроссовер вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
0
145
Вчера, 09:48
Под Гатчиной микроавтобус вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
Наверх