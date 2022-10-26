Арсений Бринкман и Денис Паршин помогли «Югре» одолеть петербургское «Динамо» со счётом 4:2

«Питерец.ру» не забыл, что новичок «Югры» Денис Паршин в своё время считался настоящей звездой атаки высшего хоккейного света. Этот сезон ветеран начал в составе «Нефтехимика», но неудачный старт нижнекамцев привёл к разрыву контракта с клубом из Татарстана. И вот Паршин уже набирает очки в составе «Югры».

Именно 36-летний Паршин стал ассистентом Шиафотдинова, забросившего первую шайбу в ворота «Динамо» из Санкт-Петербурга. Неосторожность Пищальникова привела к «матч-штрафу», и ханты-мансийцы смогли отличиться за 11 секунд до сирены на первый перерыв. Знакомый петербургским любителям хоккея Арсений Бринкман удвоил преимущество «Югры», а в дальнейшем набрал ещё и ассистентский балл.

При счёте 0:2 команда Сергея Пушкова прибавила и дважды добилась успеха. Тимур Фаткуллин и Евгений Мозер поразили ворота Сохатского, и счёт стал 2:2. Но третий период был всухую выигран хозяевами льда (2:0), третья шайба была пропущена динамовцами снова в меньшинстве (забил Епишин, а одним из ассистентов стал настойчивый Бринкман), а Козлов поразил уже пустые ворота гостей.