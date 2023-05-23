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Питерец.ру » Спорт » На ЧМ – 2023 по хоккею уязвлённая норвежцами Канада отыгралась на Чехии, Швеция в овертайме проиграла США, а Сеппяла, Бьорнинен, Корви и Балцерс набрали по 3 очка

На ЧМ – 2023 по хоккею уязвлённая норвежцами Канада отыгралась на Чехии, Швеция в овертайме проиграла США, а Сеппяла, Бьорнинен, Корви и Балцерс набрали по 3 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.iihf.com
Удивительно, но ни Лехтонен, ни Хартикайнен не набрали очков в матче, в котором Финляндия забросила 7 шайб!

«Питерец.ру» продолжает следить за перипетиями мирового хоккейного первенства, на которое не допустили Россию и Белоруссию. Игровой день 23 мая начался с двух лёгких побед одной из команд: Германия разгромила Францию (5:0), а Словакия крупно выиграла у Норвегии (4:1).

Канадцы, ранее проигравшие Швейцарии и Норвегии, собрались и переиграли чешскую команду – 3:1. Бывший московский динамовец Оскар Линберг набрал 2 очка в игре против сборной США, но «звёздно-полосатые» победили в овертайме благодаря шайбе защитника «Виннипега» Самберга.

Финская сборная вдоволь покуражилась над датчанами – 7:1. Однако нет набранных очков ни у экс-защитника СКА Микко Лехтонена, ни у бывшего юлаевского бомбардира Теему Хартикайнена. А вот улов игрока обороны «Суоми» Сеппяла и форварда Бьорнинена – по 3 очка.

Швейцарцы были сегодня лишены турнирной мотивации, поскольку команда Патрика Фишера досрочно выиграла группу В. Только этим можно объяснить победу Латвии, у которой блеснул набравший 3 (1+2) очка Рудольфс Балцерс. Итоговый счёт – 4:3 в пользу Латвии, а во всех трёх швейцарский шайбах поучаствовал Корви.

Групповой турнир завершён, в 1/4 финала сыграют:

Швейцария – Германия,

Канада – Финляндия,

США – Чехия,

Швеция – Латвия.

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