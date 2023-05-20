На ЧМ – 2023 по хоккею бывший вратарь СКА Ларс Юханссон «засушил» матч с французами, а канадцы проиграли швейцарцам со счётом 2:3

Очередной игровой день чемпионата мира по хоккею начался с двух сухих побед. Роман Червенка помог отличиться Кубалику, что способствовало победе Чехии над Норвегией (2:0). Вратарь «Питтсбурга» Десмит заработал «сухарь» в матче США – Дания, в котором крупную победу одержала «звёздно-полосатая» команда (3:0).

В матче с Австрией ни одного очка не набрала грозная первая тройка финнов в составе Рантанена, Маннинена и Хартикайнена. Но забили другие (2 очка набрал защитник «Детройта» Олли Мяяття), и «Суоми» праздновали победу со счётом 3:1. Швейцарцы смогли обыграть Канаду, и «Питерец.ру» не считает это особой сенсацией ввиду далеко не сильнейшего состава «Кленовых Листьев» на турнире. Патрик Фишер доверил место в воротах Дженони, и «сыроделы» выиграли со счётом 3:2, автором победной швейцарской шайбы стал 39-летний Амбюль.

Сборная Латвии просто уничтожила Казахстан – 7:0, по 3 очка в составе прибалтов набрали Даугавиньш, Балцерс и Аболс. Команда Харийса Витолиньша по набранным очкам пока идёт вровень с канадцами. Швеция одержала лёгкую победу над французами (4:0), здесь не пропустил Ларс Юханссон, игравший в КХЛ за СКА и ЦСКА. Сейчас обладатель Кубка Гагарина Юханссон играет за клуб «Фрелунда».