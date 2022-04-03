Клуб «Югра-Самотлор» не смог выиграть у волейбольного «Зенита» ни одного сета

В превью к гостевому матчу с «Югрой-Самотлором», размещённом на сайте «Зенита» 1 апреля, было отмечено, что именно из нижневартовского клуба перешёл в петербургскую команду Максим Космин. «Питерец.ру» заметил на удручающий для «Югры» счёт личных встреч с «Зенитом», и на этот раз победили снова петербуржцы.

Первые два сета проходили в упорной борьбе, при этом нижневартовцы периодически вели в счёте. Но в нужные моменты зенитовцы находили правильные решения, и важные в психологическом смысле 2–0 были успешно созданы. Иван Яковлев при счёте 25:24 во второй партии совершил решающий эйс, после чего сил бороться даже за более престижный счёт у хозяев площадки не нашлось. Итоговый счёт – 25:22, 26:24, 25:17.

Самым результативным в составе «Зенита» стал диагональный Виктор Полетаев – 17 очков (коллега Полетаева по амплуа Егор Клюка по-прежнему травмирован). Отметим и Игоря Колодинского, набравшего 7 очков – а это довольно много для связующего. В турнирной таблице Суперлиги «Зенит» уверенно удерживает четвёртую строчку, на пятой расположилось «Динамо-ЛО».