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Питерец.ру » Спорт » Клуб «Югра-Самотлор» не смог выиграть у волейбольного «Зенита» ни одного сета

Клуб «Югра-Самотлор» не смог выиграть у волейбольного «Зенита» ни одного сета

0
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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
В двух первых партиях борьба была равной, но третью «сине-бело-голубые» выиграли с разницей в 8 очков.  

В превью к гостевому матчу с «Югрой-Самотлором», размещённом на сайте «Зенита» 1 апреля, было отмечено, что именно из нижневартовского клуба перешёл в петербургскую команду Максим Космин. «Питерец.ру» заметил на удручающий для «Югры» счёт личных встреч с «Зенитом», и на этот раз победили снова петербуржцы.

Первые два сета проходили в упорной борьбе, при этом нижневартовцы периодически вели в счёте. Но в нужные моменты зенитовцы находили правильные решения, и важные в психологическом смысле 2–0 были успешно созданы. Иван Яковлев при счёте 25:24 во второй партии совершил решающий эйс, после чего сил бороться даже за более престижный счёт у хозяев площадки не нашлось. Итоговый счёт – 25:22, 26:24, 25:17.

Самым результативным в составе «Зенита» стал диагональный Виктор Полетаев – 17 очков (коллега Полетаева по амплуа Егор Клюка по-прежнему травмирован). Отметим и Игоря Колодинского, набравшего 7 очков – а это довольно много для связующего. В турнирной таблице Суперлиги «Зенит» уверенно удерживает четвёртую строчку, на пятой расположилось «Динамо-ЛО».

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