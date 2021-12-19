Нижегородский клуб АСК не смог выиграть у волейбольного «Зенита» ни одной партии

Клубу АСК из Нижнего Новгорода не удалось навязать борьбу вице-чемпиону России, который тренирует наставник сборной России. При этом в турнирной таблице «Зенит» и АСК и сейчас располагаются рядом. После выездной победы со счётом 3–0 (25:16, 25:22, 25:20) коллектив Туомаса Саммелвуо имеет разницу побед и поражений 7–3. Проигравший «Зениту» на своей площадке нижегородский клуб идёт шестым с 50%-ным показателем побед.

Иван Яковлев и Виктор Полетаев стали наиболее результативными в составе «Зенита»: оба игрока набрали по 15 очков. У проигравших лучшая индивидуальная статистика у Пятыркина (13 очков). «Питерец.ру» обратил внимание, что «Зенит» только догнал в таблице волейбольной Суперлиги «Динамо-ЛО», представляющее Ленинградскую область. Лидирует в регулярном чемпионате пара «Зенит-Казань» и новосибирский «Локомотив» (по 9 побед при одном проигрыше). Московское «Динамо» идёт третьим (8 –2), при этом одно из поражений было именно во встрече с АСК.

Именно динамовцы столицы станут соперниками «Зенита» 25 декабря. Помимо Суперлиги «Зенит» ещё и выступает в волейбольной Лиге Чемпионов.