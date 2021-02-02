В Ленобласти стартует первый этап Кубка мира по бахам «Россия Северный лес»

4 февраля в Приозерском районе Ленинградской области стартует первый этап Кубка мира по бахам «Россия Северный лес». 38 участников из России, Германии, Нидерландов, Польши, Франции, Италии и Узбекистана преодолеют закольцованный маршрут по снегу и льду 47 региона.

На территории комплекса «Игора Драйв» для гонщиков подготовлены 10 скоростных участков общей протяженностью 479 километров. Среди участников — победители мировых и российских гоночных серий и чемпионатов.

Единственная в мире снежно-ледовая баха, которая входит в программу Кубка мира FIA по бахам и является первым этапом чемпионата России по ралли-рейдам, пройдет c 4 по 7 февраля.

Справка

В связи с проведением ралли, дорожный комитет Ленинградской области вводит временные ограничения движения с 5 по 7 февраля на следующих дорогах:

С 9:30 по 13:30 5 февраля:

Саперное — Джатиево — Мельниково, 16 км - 22 км, 26 км - 32 км;

Среднегорье — Топольки, 19 км - 28 км;

Подъезд к деревне Синтола, 0 км - 4 км

C 10:00 по 14:00 5 февраля:

Остров — Лазурное, 6 км- 15 км;

Среднегорье — Топольки, 30 км - 42 км;

Саперное — Джатиево — Мельниково, 36 км - 38 км

C 9:30 по 13:30 6 февраля:

Ушково — Гравийное, км 47+400 - км 48+200

7 февраля:

Остров - Лазурное, 6 км -15 км;

Подъезд к деревне Синтола, 0 км - 4 км;

Среднегорье — Топольки, 19 км - 28 км;

Саперное — Джатиево — Мельниково, 16 км - 32 км

Объезд будет обеспечен по дорогам Комсомольское — Приозерск, Саперное — Мельниково – Кузнечное, Саперное — Джатиево – Мельниково, трассам А-121 «Сортавала», А-181 «Скандинавия», и «Подъезд к автодороге «Магистральная» № 9011.