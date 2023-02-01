В Ленобласти пройдет лыжный марафон «TOKSOVOCUP»

4 и 5 февраля в Ленинградской области пройдет традиционный лыжный марафон «TOKSOVOCUP», которому в этом году исполняется 30 лет.

Лыжный забег пройдет на дистанциях 51 км, 34 км и 10 км свободным стилем и дистанциях 34 км и 10 км классическим стилем в формате масс-старта. В соревнованиях примут участие 1,3 тысячи профессиональных спортсменов и любителей спорта со всей России.

Стартуют участники на стадионе базы СКА в Токсово, регистрация и награждение победителей состоятся в спортзале базы СКА. В этом году на 10 км круге создана новая конфигурация дистанции, благодаря чему она стала более безопасной для участников разного уровня подготовки. Для спортсменов будут организованы пункты питания на лыжне и финише, а для болельщиков будет работать профессиональный фотосервис.

Соревнования входят в серию лыжных марафонов Russialoppet и являются одним из самых крупных стартов по лыжным гонкам в Ленинградской области. Гонка проходит при поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.