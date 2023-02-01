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Питерец.ру » Спорт » В Ленобласти пройдет лыжный марафон «TOKSOVOCUP»

В Ленобласти пройдет лыжный марафон «TOKSOVOCUP»

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87
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
4 и 5 февраля в Ленинградской области пройдет традиционный лыжный марафон «TOKSOVOCUP»

4 и 5 февраля в Ленинградской области пройдет традиционный лыжный марафон «TOKSOVOCUP», которому в этом году исполняется 30 лет.

Лыжный забег пройдет на дистанциях 51 км, 34 км и 10 км свободным стилем и дистанциях 34 км и 10 км классическим стилем в формате масс-старта. В соревнованиях примут участие 1,3 тысячи профессиональных спортсменов и любителей спорта со всей России. 

Стартуют участники на стадионе базы СКА в Токсово, регистрация и награждение победителей состоятся в спортзале базы СКА. В этом году на 10 км круге создана новая конфигурация дистанции, благодаря чему она стала более безопасной для участников разного уровня подготовки. Для спортсменов будут организованы пункты питания на лыжне и финише, а для болельщиков будет работать профессиональный фотосервис.  

Соревнования входят в серию лыжных марафонов Russialoppet и являются одним из самых крупных стартов по лыжным гонкам в Ленинградской области. Гонка проходит при поддержке комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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