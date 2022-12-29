Юношеская сборная горнолыжников из Ленобласти заняла 2 место на всероссийских соревнованиях

Юношеская сборная горнолыжников из Ленинградской области 14-15 лет заняла 2 место в общекомандном зачёте на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту на «Приз мастера спорта Р. Шайхлисламова».
В возрастной категории 12-13 лет команда горнолыжников Ленинградской области в общекомандном зачёте заняла 3 место. Одним из самых результативных спортсменов Ленинградской области стал Глеб Романюк из Всеволожского района.
В личных зачетах спортсменка Мария Колготина завоевала бронзовую медаль в дисциплине «супер-гигант», а Глеб Романюк одержал победу в дисциплине «слалом-гигант».
Соперниками ленинградцев на соревнованиях в Республике Башкортостан стали спортсмены из 24 регионов России.
В настоящее время в Ленинградской области горнолыжным спортом занимаются 900 спортсменов разных возрастов. Региональная Федерация горнолыжного спорта объединяет 14 физкультурно-спортивных профильных организаций. Ежегодно на горнолыжных склонах Ленинградской области проходят соревнования регионального, межрегионального и всероссийского уровней, что позволяет выявить сильнейших спортсменов для формирования спортивной сборной команды Ленинградской области по горнолыжному спорту.