Петербуржцы стали победителями международного турнира по каратэ

В городе Минск (Республика Беларусь) состоялись международные соревнования по каратэ «Bélarus Open».

В турнире приняли участие более 600 спортсменов из России, Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Киргизстана и Узбекистана.

В составе сборной России на соревнованиях выступали атлеты из Санкт‑Петербурга – Данила Михайличенко (весовая категория 67 кг) и Анна Родина (61 кг).

Подготовку к соревнованиям наши земляки проходили на базе Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки» в Минске. На протяжении десяти дней спортсмены сборных России и Республики Беларусь работали бок о бок, обменивались бесценным опытом.

Плодотворная работа и неисчерпаемое стремление, несомненно, дали ребятам большой толчок на пути к цели.

И Данила, и Анна завоевали золотые награды в своих весовых категориях.