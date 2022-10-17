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Питерец.ру » Спорт » Петербуржцы стали победителями международного турнира по каратэ

Петербуржцы стали победителями международного турнира по каратэ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
В городе Минск (Республика Беларусь) состоялись международные соревнования по каратэ «Bélarus Open».

В городе Минск (Республика Беларусь) состоялись международные соревнования по каратэ «Bélarus Open».

В турнире приняли участие более 600 спортсменов из России, Республики Беларусь, Армении, Азербайджана, Киргизстана и Узбекистана.

В составе сборной России на соревнованиях выступали атлеты из Санкт‑Петербурга – Данила Михайличенко (весовая категория 67 кг) и Анна Родина (61 кг).

Подготовку к соревнованиям наши земляки проходили на базе Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки» в Минске. На протяжении десяти дней спортсмены сборных России и Республики Беларусь работали бок о бок, обменивались бесценным опытом.

Плодотворная работа и неисчерпаемое стремление, несомненно, дали ребятам большой толчок на пути к цели.

И Данила, и Анна завоевали золотые награды в своих весовых категориях.

Источник: Комитет по спорту
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