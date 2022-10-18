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Антон Соловьев: Спортсменов без поддержки не оставим

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Антон Соловьев: Спортсменов без поддержки не оставим

Сегодня на заседании Законодательного Собрания был представлен проект закона об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта. Как пояснил автор законодательной инициативы, депутат Антон Соловьев, документ носит технический характер и направлен на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

– У отдельных коллег, экспертов и журналистов появились опасения, что после принятия этого закона спортсмены и тренеры могут остаться без денег. Это не соответствует действительности. Закон никогда не содержал никаких дополнительных мер социальной поддержки спортсменов и тренеров. В нем прописано лишь полномочие Правительства Санкт-Петербурга по установлению порядка предоставления таких мер. Сами же дополнительные меры поддержки спортсменов и тренеров установлены в статье 113 Социального кодекса Санкт-Петербурга. Этой же статьей установлено, что порядок предоставления мер социальной поддержки спортсменов и тренеров устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. То есть одно и то же полномочие города дублировалось в двух разных законах, поэтому и предлагается к исключению в порядке совершенствования законодательства, – прокомментировал Антон Соловьев.

По словам депутата, в ближайшее время вместе с Комитетом физкультуры и спорта будут подготовлены поправки в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, чтобы установить возможность сохранения социальных гарантий спортсменам и тренерам в современных реалиях.

– В Социальном кодексе говорится об установлении ежемесячных выплат спортсменам, занявшим призовые места на Олимпийских, Параолимпийских играх, чемпионатах и первенствах Европы. То есть на тех соревнованиях, к которым российских спортсменов сейчас не допускают. В отсутствии новых достижений в соревнованиях мирового или европейского уровня возникает серьезный вопрос установления таких доплат. И вот об этом надо сейчас говорить. Никогда спорт не был столь политизированным, как сейчас.  Хочу снизить градус накала и всех успокоить. Мы понимаем проблему, и уже есть пути решения. Спортсменов в обиду не дадим! – добавил он.
Источник: ЗАКС
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